LIVE Camila Giorgi-Halep, US Open in DIRETTA: esordio terribile, ma come sta la rumena?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Camila Giorgi-Simona Halep, valevole per il primo turno degli US Open 2021. Esordio di fuoco per la marchigiana, che affronta l’ex numero uno del mondo.

L’azzurra si presenta all’ultimo Slam dell’anno con ambizioni importanti ed in ottime condizioni fisiche e mentali dopo la storica vittoria nel WTA di Montreal. La fortuna purtroppo non ha aiutato la marchigiana, che avrà un tabellone durissimo, ma è anche vero che nessuna testa di serie avrebbe voluto trovarsi di fronte Camila nei primi turni.

L’esordio per Giorgi sarà di fuoco, visto che affronterà la rumena Simona Halep, scivolata fuori dalla Top-10 e dodicesima testa di serie. L’ex numero uno del mondo ha avuto un 2021 complicato ed è ritornata in campo solo nelle ultime settimane tra Montreal (eliminazione al primo turno contro l’americana Collins) e Cincinnati, dove si è ritirata nel secondo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Camila Giorgi-Simona Halep, valevole per il primo turno degli US Open 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita inizierà alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse