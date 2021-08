CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Resta il rammarico per un sorteggio davvero sfortunato per Giorgi, che si presentava a New York nel miglior momento della carriera. Halep ha dimostrato più freddezza ed esperienza soprattutto nel tie-break.

Simona Halep batte 6-4 7-6 Camila Giorgi in un’ora e trentacinque minuti di gioco. La marchigiana era riuscita a recuperare per due volte un break di svantaggio, ma poi nel tie-break ha commesso davvero troppi errori. Sono 30 gli errori non forzati, mentre 16 i vincenti di Giorgi.

3-7 Quarto errore consecutivo e vince Simona Halep.

3-6 Altro errore di dritto e ci sono tre match point per Halep.

3-5 Giorgi sbaglia di rovescio.

3-4 Ace di Halep.

3-3 Si cambia campo sulla parità.

3-2 Fantastico vincente di dritto di Giorgi.

2-2 Giorgi stecca clamorosamente lo schiaffo al volo di dritto.

2-1 Doppio fallo di Halep.

1-1 Vincente di dritto di Camila.

0-1 Giorgi sbaglia subito di dritto.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

40-A TERZA PALLA BREAK PER GIORGI!

40-40 NOOOOOOOO! Il nastro aiuta Halep e poi Giorgi sbaglia l’approccio a rete.

40-A ANCORA PALLA BREAK! Forza Camila!

40-40 Halep è molta brava a trovare l’accelerazione di rovescio e Giorgi sbaglia il recupero.

40-A PALLA BREAK! Halep stecca con il dritto!

40-40 Clamoroso dritto incrociato di Giorgi, che annulla anche il secondo match point.

A-40 Ancora match point per la rumena.

40-40 Sbaglia Halep di dritto

40-30 Match point Halep!

30-30 Bella risposta di Giorgi

30-15 Altra ottima prima di Halep

0-15 Risposta vincente di Giorgi.

5-6 Giorgi sbaglia una comoda volèe e concede nuovamente il break

15-40 Pazzesco rovescio di Halep, che si procura altre due palle break.

15-30 Errore di rovescio dell’azzurra.

15-15 Lungo il rovescio di Halep.

5-5 BREAK DI CAMILA! Vincente spettacolare di rovescio di Giorgi.

30-40 Ace di Halep.

15-40 Due palle break per Giorgi!

15-30 Splendida accelerazione di Giorgi.

15-15 Brutto errore dell’azzurra.

0-15 Il nastro aiuta il rovescio di Camila e Halep sbaglia.

4-5 Camila resta in vita nel match. Halep ora serve per il match.

40-15 Prima vincente dell’azzurra.

30-15 Bel dritto di Giorgi.

15-15 Vincente di dritto della rumena.

15-0 Halep affossa il dritto.

3-5 Giorgi sbaglia un comodo rovescio ed Halep conserva il break. Camila serve per restare nel match.

40-15 Giorgi non controlla la risposta.

30-15 Un piccolo regalo di Halep, che commette doppio fallo.

30-0 Ancora due brutte risposte da parte di Giorgi.

3-4 Giorgi tiene il servizio, ma sembra molto difficile togliere il servizio a questa Halep.

40-15 Lungo il rovescio di Giorgi.

40-0 Ancora un bel servizio per Giorgi.

30-0 Ottima prima di Camila.

15-0 Lungo il rovescio di Halep

2-4 E’ un momento difficilissimo. Camila sembra aver perso fiducia.

40-15 Ottima prima di Halep.

30-15 Buona chiusura a rete di Giorgi.

30-0 Due risposte consecutive steccate da Camila.

2-3 Giorgi stecca di rovescio e arriva il break di Halep.

15-40 Ci sono due palle break per Halep.

15-30 Lunga la risposta di Halep.

0-30 Giorgi stecca di dritto. Altro momento complicato.

0-15 Lungo il dritto in allungo di Camila.

2-2 Game a zero per Halep.

40-0 Scappa via il dritto all’azzurra.

30-0 Brutta risposta di Giorgi

2-1 Game a zero per Camila

40-0 Fantastico vincente di rovescio dell’azzurra.

30-0 Dritto incrociato dell’azzurra che obbliga Halep all’errore.

15-0 Prima vincente di Camila

1-1 Ancora un brutto errore di dritto di Camila. Tanti rimpianti in questo game per Giorgi.

A-40 Halep ne approfitta subito e trova il servizio vincente.

40-40 Bruttissimo errore di dritto di Camila

40-A DOPPIO FALLO HALEP! Palla break per Giorgi.

40-40 In rete il recupero di dritto di Halep.

40-30 Ancora un’ottima prima della rumena.

30-30 Prima vincente di Halep che rimedia allo 0-30

0-30 Splendida accelerazione di rovescio di Camila.

1-0 Buon game a zero per Camila.

40-0 Bella accelerazione di Giorgi.

30-0 Vincente di rovescio di Giorgi.

15-0 Sbaglia la risposta Halep.

Simona Halep conquista il primo set grazie al break ottenuto nel nono gioco. Purtroppo Camila ha pagato il passaggio a vuoto e sembra essere più nervosa della rumena.

4-6 Chiusura di set perfetta di Halep che trova un altro ace

40-0 Ace di Halep e tre set point.

30-0 Giorgi stecca la risposta.

4-5 Purtroppo arriva il break di Simona Halep.

15-40 Doppio fallo di Giorgi e ci sono due palle break per Halep.

15-30 Gestione della rete perfetta di Camila che chiude con lo smash.

0-30 Halep si difende benissimo e Giorgi sbaglia con il dritto.

0-15 Sul nastro il rovescio di Giorgi.

4-4 Ace di Halep che tiene ancora il servizio.

40-30 Di poco fuori la risposta di dritto dell’azzurra.

30-30 Ancora un errore della rumena dopo l’accelerazione di Camila.

30-15 Halep non riesce a controllare il dritto di Giorgi

30-0 Lunghissimo il rovescio di Giorgi.

4-3 Fantastico rovescio in avanzamento dell’azzurra.

40-30 Ottima prima centrale di Giorgi.

30-15 Lunga la risposta di Halep.

15-15 Scappa ancora il dritto a Giorgi.

15-0 In rete il rovescio di Halep.

3-3 In rete il dritto di Giorgi. Altro game molto rapido.

40-15 Giorgi non controlla la risposta di rovescio.

30-15 Scappa via il dritto a Camila.

15-15 Ottima prima centrale della rumena.

0-15 Lungo il dritto di Halep.

3-2 Game a zero per Camila.

40-0 Ancora un’ottima prima di Camila e Halep non controlla la risposta.

30-0 Prima vincente dell’azzurra.

15-0 Ace di Giorgi.

2-2 Ottima prima della rumena che tiene il servizio.

40-30 Prima vincente di Halep.

30-30 In corridoio il dritto di Halep.

15-15 Prima vincente di Halep.

0-15 Ottima risposta di Giorgi.

2-1 Giorgi chiude il game con un eccezionale dritto lungolinea

40-30 Lungo il rovescio dell’azzurra.

40-15 Larga la risposta di Halep.

30-15 In corridoio il dritto dell’azzurra.

30-0 Smash a rimbalzo di Camila.

15-0 Errore di dritto di Halep.

1-1 Halep tiene anche lei il servizio a quindici.

40-15 Bella chiusura a rete dell’azzurra.

40-0 Servizio esterno di Halep che sorprende Giorgi.

30-0 Giorgi sbaglia anche di rovescio.

15-0 In rete il dritto dell’azzurra.

1-0 Ottima prima di servizio per Camila che chiude il game.

40-15 Dritto in rete dell’azzurra.

40-0 Ancora un errore della rumena.

30-0 Altro errore di Halep.

15-0 Il primo punto è di Camila.

SI COMINCIA! Serve Camila Giorgi.

17.00: CI SIAMO! Le giocatrici sono già in campo e tra poco cominceranno la fase di riscaldamento.

16.54: Oggi ci sarà l’esordio anche di altre due azzurre. Sara Errani affronterà la russa Alexandrova, mentre Jasmine Paolini se la vedrà con la kazaka Shvedova.

16.48: Il miglior risultato in carriera agli US Open per Giorgi è il quarto turno nel 2013, quando venne sconfitta in due set da Roberta Vinci.

16.41: C’è solo un lontano precedente tra le due giocatrici e bisogna tornare al torneo di Miami del 2015. In quella circostanza si impose Halep in due set combattuti con il punteggio di 6-4 7-5. Oggi un nuovo scontro, con la speranza che l’esito possa essere diverso.

16.37: Simona Halep è scivolata fuori dalla Top-10 e dodicesima testa di serie. L’ex numero uno del mondo ha avuto un 2021 complicato ed è ritornata in campo solo nelle ultime settimane tra Montreal (eliminazione al primo turno contro l’americana Collins) e Cincinnati, dove si è ritirata nel secondo turno.

16.32: E’ stata un’estate molto importante per Camila, con un’ottima Olimpiade e soprattutto la storica vittoria nel WTA di Montreal, secondo 1000 di sempre per un’italiana dopo il successo ad Indian Wells di Flavia Pennetta.

16.30: Cominciamo la diretta di Giorgi-Halep.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Camila Giorgi-Simona Halep, valevole per il primo turno degli US Open 2021. Esordio di fuoco per la marchigiana, che affronta l’ex numero uno del mondo.

L’azzurra si presenta all’ultimo Slam dell’anno con ambizioni importanti ed in ottime condizioni fisiche e mentali dopo la storica vittoria nel WTA di Montreal. La fortuna purtroppo non ha aiutato la marchigiana, che avrà un tabellone durissimo, ma è anche vero che nessuna testa di serie avrebbe voluto trovarsi di fronte Camila nei primi turni.

L’esordio per Giorgi sarà di fuoco, visto che affronterà la rumena Simona Halep, scivolata fuori dalla Top-10 e dodicesima testa di serie. L’ex numero uno del mondo ha avuto un 2021 complicato ed è ritornata in campo solo nelle ultime settimane tra Montreal (eliminazione al primo turno contro l’americana Collins) e Cincinnati, dove si è ritirata nel secondo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Camila Giorgi-Simona Halep, valevole per il primo turno degli US Open 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita inizierà alle 17.00. Buon divertimento!

