LIVE Atletica, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Oney Tapia vince il bronzo nel getto del peso! Ndiaga Dieng in finale nei 400m, Ossola è sesto nei 100m

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.05 Si chiude qui la serata dell’atletica, grazie per essere rimasti con noi durante tutta questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport!

14.55 Arriva il podio del lancio del disco femminile, categoria F53

1. Elizabeth Rodrigues Gomes – Brasile (17,62 m)

2. Iana Lebiedieva – Ucraina (15.48 m)

3. Zoia Ovsii – Ucraina (14, 37 m)

14.40 Con la netta vittoria dell’americana Susannah Scaroni si conclude il programma in pista dell’atletica paralimpica odierna. Si attende, per la chiusura definitiva del programma, il termine della finale del lancio del disco femminile, classe F53.

14.35 E’ iniziata ora l’ultima batteria dei 1500m femminili, classe T54.

14.31 Sono partite le batterie dei 1500m femminili, classe T54.

14.25 Una finale molto strutturata quella del disco femminile, categoria F53: attualmente è in testa l’ucraina Iana Lebiedieva (15,48 m).

14.20 A breve inizieranno le batterie dei 1500m femminili, classe T54.

14.15 Si sono concluse anche le tre serie dei 400m femminili, categoria T12.

14.10 Risultato definitivo della finale del getto del peso maschile, categoria F11

1. Mahdi Olad – Iran (14,43 m)

2. Alessandro Rodrigo da Silva – Brasile (13,89 m)

3. Oney Tapia – Italia (13,60 m)

14.08 ONEY TAPIAAAAAAAAAAA E’ MEDAGLIA DI BRONZO! L’azzurro (13,60 m) si mette al collo una medaglia pesantissima nella categoria maschile degli F11.

14.05 Attenzione, sta per succedere qualcosa…

14.00 Il programma si sta per completare: restano i turni finali delle finali dei lanci, getto del peso maschile e disco femminile, e poi i 400m e i 1500m femminili (batterie delle T12 e delle T54).

13.56 Ecco l’esito della finale dei 100m maschili, classe T64

1. Felix Streng – Germania (10.76)

2. Sherman Isidro Guity Guity – Costa Rica (10.78)

3. Johannes Floors – Germania (10.79)

3. Jonnie Peackock – Gran Bretagna (10.79)

13.54 Arriva il podio della finale del salto in lungo maschile, classe T36

1. Evgenii Torsunov – Comitato Paralimpico Russo (5,76 m)

2. William Stedman – Nuova Zelanda (5,64 m)

3. Roman Pavlyk – Ucraina (5,63 m)

13.50 Oney Tapia fa “nullo” intanto al quinto tentativo.

13.45 Torniamo al getto del peso maschile: al quarto lancio Oney Tapia ENTRA IN ZONA MEDAGLIE! L’azzurro ora è terzo con la misura di 13,42 metri.

13.40 Dopo i 100m maschili T63, sarà la volta dei T64, in questo caso non ci sono italiani nel lotto dei finalisti.

13.35 Arriva il risultato della finale maschile dei 100m T63:

1. Anton Prokhorov – Comitato Olimpico Russo (12.04, record paralimpico)

2. Vinicius Goncalves Rodrigues – Brasile (12.05)

3. Leon Schaefer – Germania (12.22)

6. Alessandro Ossola – Italia (12.66)

13.33 Si parte!

13.30 Tre minuti alla finale di Alessandro Ossola nei 100m T63.

13.25 Aggiornamenti dalla finale del lungo maschile, categoria T36: in testa c’è il russo Evgenii Tursunov che è riuscito ad atterrare a 5,76 m, che peraltro è record paralimpico.

13.20 Dopo qualche minuto di sosta, si torna in pista per le gare della velocità: ora è la volta delle batterie femminili dei 400m piani T20.

13.15 A breve arriverà sul rettilineo principale dello stadio olimpico di Tokyo Alessandro Ossola per la finale dei 100m T63.

13.10 Secondo lancio di Oney Tapia: è solo 12,67m.

13.05 Arriva il risultato definitivo dal lancio del giavellotto maschile F64.

1. Sumit Sumit – India (68.55 m, record del mondo)

2. Michal Burian – Australia (66.29 m, record del mondo della classe F44)

3. Dulan Kodithuwakku – Sri Lanka (65.61 m)

13.02 Primo lancio di Oney Tapia: l’azzurro piazza un buon 13,05m che lo proietta in quarta posizione. La medaglia dista 8 centimetri. In testa, a quota 13,85 metri, c’è il brasiliano Alessandro Rodrigo Da Silva.

12.58 A Ndiaga Dieng basta il 48.91 per essere ripescato: domani sarà nella finale dei 400m piani maschili, classe T20.

12.57 Via! Tempo da tenere d’occhio è quel 48.91 che serve per essere ripescato.

12.55 Sta per iniziare la seconda batteria dei 400 m piani, classe T20. Ora si capirà se Ndiaga Dieng potrà accedere alla finale che si terrà domani.

12.51 Ndiaga Dieng firma un crono di 48.91: quarto posto per lui nella sua batteria. Ora dovrà sperare nel ripescaggio per accedere alla finale.

12.49 Ndiaga Dieng: è il suo momento nei 400 m piani, classe T20.

12.45 E’ iniziata la finale del getto del pesco maschile F11: Oney Tapia va a caccia dell’ennesima medaglia paralimpica.

12.40 Poco meno di cinque minuti all’inizio della finale del getto del pesco maschile F11: per l’Italia ci sarà in pedana Oney Tapia.

12.35 Aggiornamenti dalle finali dei lanci.

Lancio del giavellotto maschile (F64): 1) Sumit Sumit (India) con la misura di 68.08, record del mondo.

Lancio del disco femminile (F51): 1) Elnaz Darabian Aghdas (Iran) con la misura di 12,49 m.

12.30 Ecco i risultati delle semifinali dei 100m femminili, categoria T11.

Semifinale 1: Jerusa Jeber dos Santos (Brasile, 12.26), Lorena Salvatini (Brasile, 12.37)

Semifinale 2: Linda Patricia Perez Lopez (Venezuela, 12,29), Thalita Vitoria Simplicio da Silva (Brasile, 12.32), Cuiqing Liu (Cina, 12.35), Juliana Ngleya Moko (Angola, 13.15)

12.25 A breve saremo in grado di fornirvi i risultati relativi alle qualificate per la finale dei 100m femminili, categoria T11.

12.20 Scattano, è proprio il caso di dirlo, le semifinali dei 100m femminili, categoria T11.

12.15 Al via anche la finale del salto in lungo maschile, categoria T36.

12.10 E’ iniziata la finale del lancio del disco al femminile, categoria F53.

12.07 DMITRII SAAAAFRONOV! Il russo timbra il record del mondo col crono di 11.39 nei 100m maschili categoria T35.

Il classe 1995 si mette l’oro al collo, alle sue spalle l’ucraino Ihor Tsvietov (11.47), argento, e l’altro russo Artem Kalashian (11.75), bronzo.

12.04 Ora è subito il momento della finale dei 100m maschili, categoria T35.

12.02 Si parte subito con la finale del lancio del giavellotto al maschile, classe F64.

12.00 SI PARTE COL PROGRAMMA DELL’ATLETICA IN QUESTO LUNEDI’ 30 AGOSTO.

11.55 Cinque minuti al via!

11.50 Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport: si accendono i riflettori dello stadio olimpico di Tokyo per una nuova serata di gare della regina degli sport, l’atletica leggera.

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: allo Stadio Olimpico si sale sulla “giostra” della regina degli sport.

In agenda vi sono 7 finali e 11 batterie: molte quindi le medaglie da assegnare e i pass verso la gloria. In ottica azzurra occhi puntati in particolare sul campionissimo Oney Tapia, che sarà protagonista – dalle 12:46 in poi – della finale del getto del peso, classe F11, e su Ndiaga Dieng che, alle 12:49, sarà protagonista della prima batteria dei 400m piani nella categoria T20.

Questo il programma che andremo a vivere. Finali: lancio del giavellotto uomini (F64, dalle 12), 100m uomini (T35 dalle 12.04), lancio del disco donne (F53 dalle 12.10), salto in lungo uomini (T36, dalle 12.14), Getto del peso uomini (F11, dalle 12.46), 100m uomini (T63 e T64, dalle 13.33 e dalle 13.43).

Batterie: 100m donne (T11, semifinali, dalle 12.18), 400m uomini e donne (T20, dalle 12.49), 400m donne (T12, dalle 13.51), 1500m donne (T54, dalle 14:26).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 12:00 con la speranza di vedere più azzurri arrivare a medaglia!