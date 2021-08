LIVE Atletica, Diamond League Losanna in DIRETTA: Eseosa Desalu in gara nei 200 metri, parata di stelle con Warholm e Thompson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Losanna di Diamond League 2021, il maggiore circuito internazionale di atletica. In gara molti dei protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo che torneranno a mettersi in gioco.

In casa Italia tornerà in pista dopo la grande gioia dell’oro nella staffetta 4×100 Fausto Desalu che sarà impegnato nei 200 metri. L’azzurro dovrà vedersela contro i big della specialità come Kenny Bednarek, argento a cinque cerchi e dall’altro statunitense Fred Kerley.

Grande attesa anche per quello che saprà fare Zane Weir a caccia di conferme nel getto peso. Anche in questo caso il parterre sarà di altissimo livello con lo statunitense Ryan Crouser che sbarca dall’Oregon dove sabato si è confermato ancora sopra i 23 metri, il connazionale Joe Kovacs e il neozelandese Tom Walsh. Fari puntati in chiave azzurra anche su Gaia Sabbatini impegnata nei 1500 metri.

Tanti i campioni che saranno impegnati nella tappa elvetica della Diamond League. Dalle giamaicane Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson che si sfideranno in un 100 metri stellare. Atteso protagonista anche Karsten Warholm.

Nel salto con l’asta vuole continuare a stupire lo svedese Armand Duplantis. In pista Jakob Ingebrigtsen nei 3000 metri. Nel salto in alto attesa per la russa Mariya Lasitskene e negli 800 per il keniano Emmanuel Korir, senza dimenticare il giamaicano Hansle Parchmentch nei 110 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2021 di Losanna, il maggiore circuito internazionale di atletica. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00. Buon divertimento!

