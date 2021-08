LIVE Atletica, Diamond League Eugene in DIRETTA. Sabbatini, Dallavalle e Trost a confronto con le stelle di Tokyo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orari, programma, Tv e streaming della tappa di Eugene della Diamond League – La presentazione della tappa di Eugene della Diamond League

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava tappa della Diamond League 2021 in programma a Eugene negli Stati Uniti. Tante le stelle iscritte in una serata (italiana) di grande atletica nel primo appuntamento con il massimo circuito internazionale dopo i Giochi olimpici di Tokyo. E’ una sorta di testimone che passa dalla grande manifestazione del 2021 e quella del 2022, i Mondiali, che si disputeranno proprio ad Eugene dal 15 luglio del prossimo anno.

C’è un po’ di Italia anche se mancano all’appello i campioni olimpici azzurri, tra chi ha preferito di concentrarsi sui prossimi appuntamenti europei e chi (Marcell Jacobs) ha preferito chiudere in anticipo, dopo i trionfi giapponesi, la stagione. Per l’Italia ci sarà Andrea Dallavalle, finalista olimpico nel salto triplo e due atlete che invece la finale a Tokyo non l’hanno raggiunta, Alessia Trost nel salto in alto e Gaia Sabbatini nei 1500.

Cinque gli eventi che presenteranno al via tutti e tre gli atleti che sono saliti sul podio a Tokyo. Tra le superstar presenti a Eugene la doppia campionessa olimpica (5000 e 10000) Sifan Hassan, al via nei 5000, l’ugandese Joshua Cheptegei, il canadese Moh Ahmed e lo statunitense Paul Chelimo al via nel doppio miglio, le stelle adolescenti degli 800 donne, la statunitense Athing Mu e la britannica Keely Hodgkinson, il detentore del record mondiale e due volte campione olimpico del getto del peso Ryan Crouser, le stelle dello sprint femminile giamaicanoElaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson, le medaglie olimpiche d’argento e di bronzo dei 100 Andre De Grasse e Fred Kerley, nei 1500 femminili la due volte campionessa olimpica Faith Kipyegon sfiderà ancora una volta la medaglia d’argento di Tokyo, la britannica Laura Muir e il campione olimpico di salto triplo Pedro Pablo Pichardo

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVEdella ottava tappa della Diamond League 2021 in programma a Eugene negli Stati Uniti. Le gare avranno inizio alle 21.30 circa, noi ci collegheremo venti minuti prima per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto Lapresse