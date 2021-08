Karate, Silvia Semeraro non supera il girone eliminatorio: sfuma la medaglia olimpica

Sfuma il sogno di Silvia Semeraro di vincere una medaglia alle Olimpiadi nella categoria +61 kg di kumite. La tarantina, che avrebbe voluto emulare i corregionali Massimo Stano ed Antonella Palmisano, entrambi oro nella 20 km di marcia, non è riuscita a superare il girone eliminatorio che le avrebbe spalancato le porte del podio.

Si trattava, a dire il vero, di una pool davvero infernale, dove ogni karateka avrebbe potuto vincere contro chiunque. L’azzurra iniziava nel migliore dei modi superando in rimonta la giapponese Ayumi Uekusa per 4-3: decisivo un ippon che le consentiva ribaltare l’iniziale svantaggio di 0-2.

Successivamente la 25enne si arrendeva con un netto 1-5 alla kazaka Sofya Berultseva, vincitrice quest’anno della tappa di Premier League ad Istanbul. Spalle al muro, la portacolori del Bel Paese avrebbe dovuto sconfiggere a tutti i costi l’azera Iryna Zaretska, ucraina naturalizzata azera e grande favorita per l’oro. Purtroppo Semeraro si ritrovava subito in svantaggio per 0-3 e solo grazie ad una reazione tardiva rendeva meno pesante il passivo finale (2-3).

A quel punto l’italiana non era più padrona del proprio destino: doveva battere la turca Meltem Hocaoglu Akyol e sperare in una serie di incastri favorevoli. Il successo sull’anatolica si materializzava puntuale e convincente (9-4), ma non faceva altro che alimentare i rimpianti. Proprio la turca, infatti, cedeva anche alla Zaretska per 4-0, sbarrando definitivamente le porte della qualificazione per la vincitrice dei Giochi Europei 2021.

A staccare il pass per le semifinali sono dunque Zaretska (3 vittorie, 1 sconfitta) e Berultseva (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Silvia Semeraro è la prima delle escluse (2 vittorie, 2 sconfitte): un’amarezza difficile da cancellare, soprattutto perché il karate è stato escluso dal programma olimpico di Parigi 2024.

Foto: FIJLKAM