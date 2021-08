E’ un Gregg Popovich finalmente felice, quello di oggi: dopo esser stato escluso dal taglio della squadra di Monaco 1972, aver dovuto vivere da vice Atene 2004, le tante rinunce e il conseguente 7° posto ai Mondiali di Cina 2019, stavolta per uno dei più grandi allenatori della storia c’è la gloria olimpica.

Coach Pop ha guidato Team USA al quarto oro di fila, in una finale complicata e contro un’avversaria che gli aveva dato due grandi delusioni: quella iridata e quella nella prima gara di queste Olimpiadi. A tal proposito, va detto: per la prima volta da quando ci sono i professionisti della NBA, gli Stati Uniti vincono con il percorso “sporcato” da una partita persa nel girone.

E proprio per questo, o ancor più per questo, Popovich rende onore ai francesi: “E’ chiaro, siamo contenti del risultato. Grande rispetto per il basket francese, per l’allenatore Collet e per il suo staff. Hanno giocato bene, con aggressività. Hanno un grande gruppo. Proprio perché sono una grande squadra, questo rende la vittoria più esaltante. A loro va tutto il merito“.

E poi: “Siamo onorati di aver rappresentato il nostro Paese. La squadra è progredita davvero velocemente, ha affrontato molte situazioni, e questo rende più bella la vittoria“. E su Kevin Durant: “Non è speciale solo perché ha tutto questo talento. Fa ancora più impressione la maniera in cui lavora sul proprio gioco e per l’amore che ha verso di esso. E’ come l’osmosi. Passa dentro gli altri giocatori“.

Credit: Ciamillo