Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro sarà in pedana per la medaglia di bronzo nel kata

Viviana Bottaro scenderà sul tatami del Nippon Budokan nella finale per la medaglia di bronzo del kata femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. La nostra portacolori, infatti, ha chiuso al secondo posto il suo Ranking Round e, quindi, alle ore 12.40 italiane se la vedrà contro la statunitense Sakura Kokumai per mettersi al collo la medaglia di bronzo. La finale per la medaglia d’oro invece, vedrà le due grandi rivali pronte a contendersi il successo finale, ovvero la padrona di casa Kiyou Shimizu e la spagna Sandra Sanchez Jaime.

LA GARA

Nella Pool B la giapponese Kiyou Shimizu domina la scena con il punteggio di 27.86 (19.46 nella parte tecnica e 8.40 in quella atletica). La nostra Viviana Bottaro fa segnare un eccellente 26.46 (18.48 nella parte tecnica e 7.98 in quella atletica) ma si deve accontentare della seconda posizione. La turca Dilara Bozan stampa un ottimo 25.78 (17.92 nella performance tecnica e 7.86 in quella atletica) ma non va oltre la terza posizione.

Nella Pool A la spagnola Sandra Sanchez Jaime vince senza problemi con 27.86 punti (19.46 nella parte tecnica e 8.40 in quella atletica). La rappresentante di Hong Kong, Sheung Grace Lau Mo totalizza 26.40 punti (18.48 nella performance tecnica e 7.92 in quella atletica) e chiude al secondo posto. La statunitense Sakura Kokumai chiude con 25.54 (17.92 nella prestazione tecnica e 7.62 in quella atletica) ed è terza.

Foto: FIJLKAM