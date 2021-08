Luigi Busà è al settimo cielo, o forse oltre, dopo lo straordinario oro conquistato nel kumitè -75kg dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il nostro portacolori ha messo in scena un percorso non semplice, contro karateka di altissimo livello, ma è stato in grado di elevarsi, turno dopo turno, fino a disputare una semifinale e una finale ai limiti della perfezione.

Le sue parole al termine della gara, confermano quanto sia stata dura l’ascesa verso il gradino più alto del podio del Nippon Budokan: “Stavo bene, ma non mi sono espresso benissimo in avvio – racconta ai microfoni della Rai – Ad esempio nel secondo impegno ho avuto un po’ di difficoltà contro il kazako e, infatti, ho perso. In una competizione simile non puoi sbagliare mai, per cui è stato davvero incredibile. La semifinale, poi, è stata grandiosa, quindi è arrivata la finale. Un momento magico, che vale letteralmente una vita”.

Il nativo di Avola prova a raccontare le emozioni che sono passate nella sua mente in questa giornata che lo ha iscritto alla leggenda del karate. “Se è un sogno lasciatemi sognare. Ho vissuto un anno incredibile, ai limiti della follia. Un giorno magari ve lo racconterò, ma ve lo assicuro, per me questa è una doppia vittoria”.

Foto: Lapresse