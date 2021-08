Dopo lo svolgimento della rassegna continentale riservata ai cadetti, tra un paio di settimane entrerà definitivamente nel vivo anche la stagione internazionale del judo a livello juniores. Dal 9 all’11 settembre sono infatti in programma a Lussemburgo i Campionati Europei Junior 2021, con l’Italia che ha tutte le carte in regola per ben figurare.

La rappresentativa azzurra si preannuncia particolarmente competitiva (specialmente in campo femminile, sulla carta), con diverse possibili carte da medaglia in numerose categorie di peso. Il Bel Paese sfrutterà il contingente massimo a disposizione, con una squadra composta complessivamente da 18 atleti spartiti equamente tra categorie maschili e femminili.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per gli Europei Junior 2021 di judo: Simone Aversa (60 kg), Giuseppe De Tullio (60), Alexandru Comerzan (66), Luigi Centracchio (73), Vincenzo Pelligra (73), Bright Maddaloni (81), Daniele Accogli (100), Jean Carletti (100), Lorenzo Rossi (+100), Assunta Scutto (48), Giulia Carnà (52), Federica Silveri (52), Veronica Toniolo (57), Chiara Zuccaro (57), Sara Lisciani (63), Thauany Capanni Dias (63), Martina Esposito (70) e Asya Tavano (+78 kg).

Grande attesa tra le ragazze per Assunta Scutto e Veronica Toniolo, che hanno già esordito anche nel World Tour con la Nazionale Senior mettendo in evidenza delle qualità importanti, ma possono sicuramente puntare al bersaglio grosso anche Giulia Carnà (argento continentale cadetto e junior in carica) e Martina Esposito.

Foto: IJF