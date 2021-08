Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, la stagione 2021 del judo internazionale prosegue con una serie di importanti competizioni giovanili in cui vedremo all’opera i potenziali campioni del futuro (magari già a Parigi 2024…). Il primo grande appuntamento in calendario è previsto dal 17 al 19 agosto in quel di Riga, dove andranno in scena i Campionati Europei Cadetti (riservati a judoka nati tra il 2004 ed il 2006).

L’Italia sarà presente in Lettonia con il contingente massimo a disposizione, quindi 20 atleti complessivi distribuiti equamente tra categorie femminili e maschili. Grande attesa per Giulia Carnà, già argento europeo juniores e reduce da una striscia di 6 gare consecutive a podio in campo internazionale, ma in generale saranno numerose le carte da medaglia per la spedizione tricolore.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per l’Italia agli Europei Cadetti 2021 di judo: Pietro Andreini (55 kg), Vincenzo Manferlotti (55), Manuel Parlati (60), Francesco Sampino (60), Valerio Accogli (66), Ciro De Luca (66), Fabrizio Esposito (73), Alessandro Sorelli (73), Nicola Chiari (81) e Francesco Basso (90) nel settore maschile.

Aurora Platania (44), Ginevra Revelli (44), Sofia Mazzola (48), Asia Sassi (48), Giulia Carnà (52), Michela Terranova (52), Savita Russo (57), Sara Corbo (63), Serena Maddaloni (63) ed Eleonora Giusti (70) in campo femminile.

Foto: EJU