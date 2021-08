Jesus Angel Garcia è una delle grandi icone della marcia internazionale: non può essere una vera gara di tacco e punta se al via non figura questo atleta spagnolo dalla longevità infinita. Oggi, infatti, l’iberico ha disputato la 50 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nonostante i 51 anni riportati sulla carta d’identità.

Il classe 1969 (spegnerà le prossime candeline il 17 ottobre) ha interpretato al meglio il tradizionale motto “l’importante è partecipare”, visto che è volato in Giappone per prendere parte alla sua personale ottava edizione dei Giochi: da Barcellona 1992 non ha mai saltato un evento a cinque cerchi, sempre con la grinta e l’ardore di un ragazzino. A quota 8 partecipazioni olimpiche figurano altri sette atleti, il record assoluto è detenuto dal canadese Ian Millar con dieci (considerando tutti gli sport).

Il nativo di Madrid vanta anche il record di partecipazioni ai Mondiali di atletica leggera (ben dodici). Nel suo palmares spicca la medaglia d’oro ai Mondiali 1993, ma vanno ricordati anche tre argenti iridati (1997, 2001, 2009). Il suo miglior piazzamento alle Olimpiadi è il quarto posto di Pechino 2008. Oggi, invece, è giunto al traguardo in 35ma posizione col tempo di 4h10:03 e un ritardo di 19’55” dal polacco Dawid Tomala, vincitore a sorpresa dell’ultima 50 km della storia alle Olimpiadi.

Foto: Lapresse