L’Italia ha chiuso le Olimpiadi di Tokyo 2020 al decimo posto nel medagliere generale. Gli azzurri confermano il piazzamento nella top-10, impresa sportiva che il Bel Paese riesce a portare a termine per la settima volta consecutiva, la decima nelle ultime undici edizioni della rassegna a cinque cerchi (obiettivo fallito soltanto a Barcellona 1992 negli ultimi 41 anni).

La nostra Nazione si conferma nell’elite come riesce a fare ininterrottamente da Atalanta 1996, lo fa grazie a una seconda settimana grandiosa in cui sono arrivate ben cinque medaglie d’oro dall’atletica leggera (assolutamente impensabili alla vigilia, soprattutto quelle nella velocità). Nella prima settimana erano saltati i fortini di scherma e tiro (zero titoli per entrambe) e la situazione non era delle più rosee, poi all’improvviso la ruota è girata con l’incredibile doppietta di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. L’uno-due di domenica 1° agosto ha spedito in orbita l’Italia e da quel momento l’inerzia è decisamente cambiata.

Si tratta di una spedizione da record: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e 40 medaglie totali. Stracciato il record di podi complessivi (36 a Roma 1960 e Los Angeles 1932), toccata la doppia cifra in termini di ori come non accadeva da Atene 2004. In ogni giorno di gara (ben 16 in calendario) è arrivata almeno una medaglia, fatto mai accaduto in oltre un secolo di storia a cinque cerchi. Record anche di sport capaci di garantire almeno un alloro (19). Tanti primati sono stati toccati nel Sol Levante, purtroppo per un soffio non è giunto un piazzamento ancora più generoso nel medagliere generale.

Anche Olanda, Francia e Germania hanno chiuso con 10 ori all’attivo, ma hanno più argenti: 12 per tulipani e galletti, 11 per i tedeschi. Con un pizzico di fortuna in più si poteva arrivare addirittura settimi, come a Sydney 2000. I transalpini ci hanno superato proprio in coda, vincendo ben tre ori negli sport di squadra (volley maschile e doppietta nella pallamano). Nel medagliere che considera esclusivamente il numero totale di medaglie (dunque gli ori hanno lo stesso peso di argenti e bronzi), l’Italia chiude al settimo posto proprio davanti alle tre grandi rivali del Vecchio Continente.

Foto: Lapresse