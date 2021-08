I Giochi Olimpici di Tokyo sono ormai andati in archivio, dopo oltre due settimane di gare trionfali per l’Italia, ma lo sport globale non si ferma e prosegue nelle prossime settimane con una serie di eventi di primo piano a livello internazionale. Alcune discipline a cinque cerchi tornano infatti protagoniste già tra pochi giorni per rassegne continentali e iridate, mentre in Giappone scatta il conto alla rovescia verso la XVI edizione dei Giochi paralimpici estivi (24 agosto-5 settembre).

Il grande beach volley internazionale riparte a Vienna dall’11 al 15 agosto con i Campionati Europei, ma ci sarà spazio anche per gli Europei di mountain bike (12-15 agosto) e per i Mondiali di BMX (14-22 agosto). Fari puntati a partire da metà agosto anche sul ciclismo con diversi appuntamenti prestigiosi come la Vuelta a España (14 agosto-5 settembre), gli Europei di Trento (8-12 settembre) ed i Mondiali nelle Fiandre (19-26 settembre).

Dopo un’Olimpiade fallimentare, il volley italiano ha subito la possibilità di rialzare la testa in occasione dei Campionati europei femminili (18 agosto-4 settembre) e maschili (1-19 settembre). Bel Paese a caccia di nuovi risultati storici nel tennis, con la stagione estiva del cemento americano che culminerà dal 30 agosto al 12 settembre in quel di Flushing Meadows con gli US Open, quarto e ultimo Grand Slam stagionale.

Una sola settimana di pausa post-olimpica e ripartirà anche il grande spettacolo dell’atletica internazionale con l’ultimo scorcio della Diamond League 2021, in cui spiccano le tappe europee di Losanna (26 agosto), Parigi (28 agosto), Bruxelles (3 settembre) e Zurigo (8-9 settembre).

Tra agosto e settembre verranno assegnati i titoli mondiali in alcune discipline olimpiche che ci hanno tenuto compagnia nelle ultime due settimane, tra cui la vela (Laser Standard, 9-16 settembre), il tiro con l’arco (19-26 settembre) e la mountain bike (25-29 agosto)

Foto: Lapresse