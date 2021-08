Italia-Francia oggi, Preolimpico hockey ghiaccio: orario, tv, programma, streaming

Italia-Francia oggi: azzurri in cerca di riscatto al Preolimpico di hockey su ghiaccio. Dopo la netta sconfitta patita ieri per mano dei padroni di casa della Lettonia, oggi – 27 agosto – la squadra di Greg Ireland ha un solo risultato a disposizione contro la selezione transalpina: la vittoria, necessaria per poter sperare ancora nella chance di strappare il biglietto che porta ai Giochi invernali di Pechino 2022.

Ingaggio fissato per le ore 15, contro la formazione che ieri è stata capace invece di partire col piede giusto battendo 5-3 l’Ungheria, quarta squadra di questo Preolimpico.

Ora andiamo a capire invece come si potrà seguire il match fra tv e streaming: per non perdersi neanche un ingaggio e un gol della sfida. Inoltre, OA Sport vi offrirà la DIRETTA Live del match.

ITALIA-FRANCIA: PROGRAMMA, ORARIO E STREAMING

Venerdì 27 agosto

Ore 15.00 Italia-Francia

Diretta streaming – Il torneo sarà visibile sul sito olympics.com (in chiaro)

Diretta Testuale – OA Sport vi offrirà la DIRETTA Live del match

Foto: Carola Semino