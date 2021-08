IndyCar, Indianapolis: Will Power torna a vincere, ancora secondo Romain Grosjean

Will Power vince la seconda prova dell’IndyCar Series all’interno del road course di Indianapolis. Il portacolori di Penske si impone per la prima volta in stagione, la quinta in questo speciale impianto che ha già accolto una competizione nel mese di maggio. L’australiano non vinceva nella categoria dalla race-2 di Indy road course della scorsa estate.

Il secondo appuntamento del 2021 nello stradale di Indianapolis si è aperto con il dominio del messicano Pato O’Ward #5. Il pilota di McLaren, autore della pole-position, ha allungato sulla concorrenza capitanata da Will Power (Penske #12). L’ex campione e vincitore della serie ha preso il comando della corsa dopo la prima sosta in seguito alla diversa strategia di O’Ward. Il messicano è stato l’unico del gruppo di testa a passare alle gomme dure, una scelta non condivisa con la concorrenza.

Power e l’americano Colton Herta (Andretti #26) hanno allungato sul nativo di Monterrey che nel secondo stint ha ceduto il passo anche al francese Romain Grosjean (Coyne #52). Tutto è rimasto invariato anche nei passaggi successivi con Power ed Herta nettamente superiori ai rivali.

Le gomme dure hanno condannato O’Ward, mentre in vetta Herta cercava di chiudere il margine su Will Power. L’australiano di Penske, ostacolato dal canadese James Hinchcliffe (Andretti #29), si è visto ridurre il proprio gap sul giovane californiano che settimana scorsa sembrava in grado di dominare la scena in quel di Nashville prima di finire contro le barriere di curva 9.

Tutto è cambiato a 18 giri dalla conclusione quando, all’uscita di curva 4, lo spagnolo Alex Palou si è fermato in mezzo alla pista per un problema al motore. La direzione gara ha inserito la prima caution di giornata che ha ricompattato tutto il gruppo. Il #10 di Chip Ganassi, leader della classifica prima dell’appuntamento nello Stato dell’Indiana, regala punti preziosi al neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), Il messicano Pato O’Ward (McLaren #5), l’americano Josef Newgarden (Penske #2) ed lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8), diretti rivali in campionato.

Alla ripartenza abbiamo assistito ad un bellissimo sorpasso da parte di Grosjean che in curva 1 ha beffato Herta con una staccata incredibile. L’alfiere di Coyne si è messo alla caccia di Power che è stato bravo nel restart a gestire la concorrenza. Un testacoda in curva 7 dell’olandese Rinus VeeKay (Ed Carpenter #21) ha innescato una nuova Safety Car a 9 passaggi dalla conclusione.

La bandiera verde, sventolata a 6 giri dalla conclusione, ha premiato ancora Power che ha sfruttato al meglio i secondi di ‘push-to-pass’ a disposizione. La potenza extra ha permesso all’australiano di Penske per allungare su Grosjean che si è dovuto difendere nelle ultime quattro tornate al ritorno di Herta che si è accontentato della terza piazza.

L’IndyCar Series saluta l’impianto di Speedway e si prepara per disputare l’ultima sfida su ovale del 2021. Appuntamento tra meno di una settimana sotto i riflettori del Gateway Motorsport Park (Illinois).

Classifica finale IndyCar Series Indianapolis road course

Will Power (Penske) Romain Grosjean (Coyne) Colton Herta (Andretti) Alexander Rossi (Andretti) Pato O’Ward (McLaren)

Foto: LaPresse