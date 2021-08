Hockey ghiaccio, Preolimpico Riga 2021: Italia-Lettonia 0-6. Azzurri travolti dai baltici

Il Preolimpico di hockey su ghiaccio che qualifica ai Giochi Invernali di Pechino 2022 non inizia bene per l’Italia di coach Greg Ireland. Gli azzurri infatti vengono nettamente battuti dalla Lettonia padrone di casa, che sul ghiaccio di Riga rifila un netto 6-0 alla rappresentativa tricolore.

Hockey ghiaccio, Preolimpico Riga 2021: Italia-Lettonia 0-6 LA CRONACA

L’inizio sulla pista lettone è da brivido e fa capire subito come andrà la partita: i baltici infatti in cinque minuti segnano prima con Janis Jaks e poi con Rodrigo Abols andando sul 2-0. E’ letteralmente “una doccia gelata”: l’Italia è incapace o quasi di reagire andando al primo intervallo sotto di due gol.

Nel secondo parziale, la partita si accende un po’ incattivendosi con qualche espulsione temporanea, ma la musica non cambia. Altro giro, altra corsa: Kristians Rubins e Miks Indrasis gonfiano la rete in successione. Si va all’ultimo break sul punteggio di 4-0 per la Lettonia.

Il terzo e ultimo tempo, infine, ricalca l’andamento degli altri periodi. L’Italia prova a scuotersi ma non riesce a portare, se non in una circostanza, pericoli alla porta lettone. Arriva la “classica tassa da pagare”: rete di Indrasis (doppietta) e a seguire di Kaspars Daugavins. Il match finisce 6-0 per la Lettonia.

Nell’altra partita del Girone, a chiosa, va ricordato che la Francia – domani avversaria dell’Italia – ha superato col punteggio di 5-3 l’Ungheria.

Foto: Carola Semino