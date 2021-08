Hockey ghiaccio, prende il via il raduno in vista del torneo pre-olimpico di Riga

Ha preso il via nella giornata odierna il raduno di Egna (BZ) della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio che comincia l’avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Riga, in Lettonia, dal 26 al 29 agosto. Il sogno dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 parte oggi.

Il programma prevede il ritiro fino al 15 agosto, quindi toccherà al trasferimento in direzione di Vienna il 21 e 22 agosto, infine la partenza per la Lettonia il 23 agosto. Sono ventotto gli atleti convocati per il raduno altoatesino, al termine del quale verranno poi comunicati i nomi di chi prenderà parte al torneo di Riga.

Dal 13 al 15 agosto, a chiusura del raduno di Egna, è in programma la Dolomiten Cup prima, come detto, dei giorni di riposo a cui farà seguito la trasferta in Austria e poi il Torneo di Qualificazione Olimpica nel quale l’Italia se la dovrà vedere contro i padroni di casa della Lettonia, quindi Francia e Ungheria.

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE ITALIANA

Portieri: Andreas Bernard (Vasby IK – HK – SVE), Damian Clara (Red Bull Salzburg – AUT), Justin Fazio (Bolzano), Jacob Smith (Gardena).

Difensori: Lorenzo Casetti (Asiago), Gregorio Gios (Fassa), Daniel Glira (Valpusteria), Roland Hofer (Freienfeld), Enrico Larcher (Pieve di Cadore), Stefano Marchetti (Asiago), Enrico Miglioranzi (Asiago), Jan Pavlu (Heilbronner Falken – GER), Alex Trivellato (Neumarkt Egna), Luca Zanatta (Cortina).

Attaccanti: Domenico Alberga (Bolzan), Raphael Andergassen (Kalterer), Anthony Bardaro (Val Pusteria), Simone Dadiè (HC Okanagan Europe – AUT), Ivan Deluca (Vipiteno), Daniel Frank (Bolzano), Luca Frigo (Bolzano), Stefano Giliati (Bolzano), Simon Kostner (Ritten Sport), José Antonio Magnabosco (Asiago), Matthias Mantinger (Kalterer), Michele Marchetti (Asiago), Angelo Miceli (Bolzano), Tommaso Traversa (Val Pusteria).

A loro si aggiungeranno dal 21 agosto anche Thomas Larkin, Diego Kostner, Giovanni Morini, Alexander Petan e Peter Hochklofer, dal 22 Peter Spornberger.

Coaching staff: Giorgio De Bettin (Coach), Bradley Shaw (Coach), Gregory Ireland (Head Coach).

