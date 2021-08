GP Plouay femminile 2021: torna alla vittoria Elisa Longo Borghini! Capolavoro della campionessa italiana

Quest’anno era riuscita ad imporsi sono in terra tricolore: prima il Trofeo Alfredo Binda, poi i due titoli italiani (in linea e a cronometro). Torna alla vittoria Elisa Longo Borghini e lo fa alla sua maniera, vincendo per distacco la ventesima edizione del GP de Plouay – Lorient- Agglomération Trophée CERATIZIT, corsa facente parte del circuito del Women’s World Tour.

Un circuito visto e rivisto quello in terra francese, con 150 chilometri da percorrere in un circuito come quello dei Campionati Europei del 2020, ricco di saliscendi.

L’azzurra della Trek-Segafredo è riuscita ad andar via, in salita, a circa 10 chilometri dal traguardo. Un attacco deciso quello della medaglia di bronzo di Tokyo: ha guadagnato qualche centinaia di metri al gruppo e non ha più lasciato spazio alla rimonta delle rivali, trionfando a braccia alzate.

Alle sue spalle sono giunte Gladys Verhulst (Team Arkéa) e Kristen Faulkner (Team TIBCO – SVB).

Foto: Valerio Origo