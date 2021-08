Golf, Whitnell e Enoch prendono il comando del Cazoo Classic 2021 dopo 26 buche. Lorenzo Gagli 47°

Al London Club di Ash, nel Kent (Inghilterra), si è appena conclusa la seconda giornata d’azione per quanto riguarda il Cazoo Classic 2021. L’evento ha visto il padrone di casa Dale Whitnell prendere il comando delle operazioni in questo venerdì, grazie a un buon round da -4 che gli è bastato per raggiungere il -10 complessivo e passare in testa. L’inglese è partito fortissimo dalle back 9 e ha subito piazzato i quattro birdie presenti sulla sua carta, cominciando poi ad amministrare perfettamente nella seconda fase e terminando senza alcun bogey.

Con un finale eccellente anche il gallese Rhys Enoch si è affiancato a Whitnell, capace di mettere insieme ben 7 birdie e raggiungere il rivale a -10.

La classifica resta in ogni caso molto corta, con altri due britannici a inseguire Whitnell a una sola lunghezza di distanza, con il -9. Si tratta dell’inglese Jordan Smith (-3) e dello scozzese Calum Hill (-5), che mantengono dunque il passo in vista di un weekend infuocato. Scendendo di un altro gradino, sul -8, troviamo il leader delle 18 buche Richard Bland, il quale è incappato oggi in una giornata meno convincente da -1, affiancato dall’australiano Maverick Antcliff (-4).

Non bene invece gli azzurri, che si sono presentati nel Kent con contingente molto ridotto. Lorenzo Gagli, dopo il buon 69 di ieri non è riuscito a ripetere il livello mostrato e, a causa di un 73, è scivolato indietro sino alla 47esima posizione con un punteggio complessivo di -2. Particolare l’andamento del giro del toscano, con un pesantissimo +3 nelle front 9 salvate poi da un grande eagle al par 5 della 12. Tagliato invece Aron Zemmer, a cui erano rimaste pochissime speranze già dopo il 78 di ieri ed è uscito di scena a +8 dopo un altro round sopra par (+2).

Foto: Federazione Italiana Golf