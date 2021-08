Golf, Rasmus Hojgaard guida il Cazoo Classic 2021 a 18 buche dal termine. Lorenzo Gagli 52°

Prosegue imperterrita la seconda settimana d’azione sullo European Tour dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, con il Cazoo Classic 2021 che ha completato i tre quarti del proprio programma di gioco nel Kent, Inghilterra. A fare la voce grossa in quello che è comunemente chiamato moving-day nel golf è stato il danese Rasmus Hojgaard, che con uno straordinario giro in 10 colpi sotto al par non solo ha preso il comando dell’evento ma si è anche assicurato un bel margine in vista delle ultime 18 buche di domani.

Naturalmente si tratta della migliore carta della giovane carriera del golfista nordeuropeo, che ha saputo inanellare colpi perfetti in sequenza senza mai perdere il controllo, come testimonia l’assenza di bogey in questo suo perfetto terzo round. Hojgaard ha raggiunto così in un baleno il punteggio di -14 dal -4 di partenza della mattinata e i più vicini inseguitori partiranno a tre colpi di distanza per dargli la caccia.

Il quartetto che insegue Hojgaard infatti è restato lo stesso della leaderboard di ieri, con i primi quattro che non hanno saputo fare altrettanto la differenza rimanendo tuttavia compatti tra loro. A -11 troviamo lo scozzese Calum Hill e l’inglese Jordan Smith, entrambi con un giro in 70, poi scendendo di un altro colpo fino alla quarta posizione abbiamo invece i due protagonisti dei primi due round, rispettivamente Richard Bland (-2) e Dale Whitnell (0).

Il nostro unico azzurro presente nel weekend, Lorenzo Gagli, ha girato oggi invece in pari con il par del campo ed è dunque rimasto a -2, assestandosi in 52esima posizione provvisoria senza grandi obiettivi in vista di domani se non quello di divertirsi e cercare di mettere in campo il migliore golf possibile.

