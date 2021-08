Golf, iniziano i playoff della FedEx Cup 2021 con il Northern Trust. Dustin Johnson difende il titolo

Dopo una stagione estenuante è finalmente arrivato il momento anche per ​​i playoff della FedEx Cup, dove i migliori 125 giocatori del PGA Tour si sfideranno per il titolo a partire da domani al Northern Trust 2021. Dopo sette major in un arco di 15 mesi, con la cornice conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020, i giocatori sono certamente stanchi ma altrettanto concentrati per quello che è il penultimo grande appuntamento della stagione. Già, perché come se non bastasse, tra un mese arriverà anche la Ryder Cup.

Dustin Johnson punta a difendere i suoi titoli Northern Trust e FedEx Cup, mentre Jon Rahm vuole chiudere una stagione che include la sua prima vittoria major ma anche due costosi test COVID positivi in momenti cruciali. Anche il rovente Collin Morikawa, il risorto Jordan Spieth e la medaglia d’oro olimpica Xander Schauffele sono tra i favoriti del primo dei tre eventi di questa corsa finale, con Rory McIlroy che ha mostrato segnali positivi di ripresa a Tokyo e si affaccia ancora una volta dalla finestra, pronto a inserirsi nella lotta.

Si giocherà a Jersey City, New Jersey, sul percorso par 71 del Liberty National Golf Club, lungo 7.404 yards. A cinque chilometri dal fiume Hudson, il campo si affaccia sulla statuaria New York City e regala alcune inquadrature dall’alto mozzafiato, fornendo sempre una delle migliori esperienze televisive agli spettatori. La costruzione del club è costata oltre $ 250 milioni, rendendolo uno dei campi da golf più costosi della storia.

Sfortunatamente nessun azzurro si è qualificato per questa fase finale della stagione del circuito americano, e dunque non vedremo impegnati sul PGA Tour in queste settimane né Guido Migliozzi né Francesco Molinari.

Foto: LaPresse