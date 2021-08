Golf, il The Northern Trust 2021 finirà lunedì. Quarto giro posticipato per una tempesta tropicale

Dovremo attendere 24 ore extra per sapere chi trionferà nel primo torneo dei playoff della FedEx Cup 2021 di golf. A Jersey City (New Jersey) è infatti stata scatenata l’allerta per l’arrivo di una tempesta tropicale in giornata, direttamente dal National Hurricane Center per l’area in cui si trova il percorso di gioco del The Nortern Trust, dunque gli organizzatori hanno, dopo attenta considerazione, annunciato che questa domenica non si giocherà affatto.

Il quarto round si giocherà domani, lunedì 23 agosto, con i tee time e i raggruppamenti che sono previsti a partire dalle 7:30 ora locale e saranno riformulati nella nottata italiana. Si resta dunque con la classifica congelata a quanto successo ieri, con l’australiano Cameron Smith che, con un giro spaziale in 60 colpi, ha raggiunto in testa alla leaderboard lo spagnolo Jon Rahm.

Foto: shutterstock.com