Golf, giro record di Cameron Smith che vola al comando del The Northern Trust assieme a Jon Rahm

I migliori golfisti internazionali sono impegnati nel primo evento dei playoff della FedEx Cup. Siamo giunti infatti al termine del terzo round del The Northern Trust (montepremi 9,5 milioni di dollari) con Cameron Smith che si prende il comando della kermesse del New Jersey.

L’australiano vola a -16 (197 colpi) grazie ad un giro stellare chiuso con il clamoroso score di -11. Per Smith oltre alla vetta c’è il record sulla singola tornata del percorso par 71 del Liberty National Golf Club di Jersey City (New Jersey, Stati Uniti) maturato a suon di undici birdie.

-16 anche per Jon Rahm. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking agguanta in extremis l’oceanico al termine di una tornata altalenante chiusa con il punteggio di -4 (7 birdie, un bogey ed un double bogey). -15 e terza posizione per l’ottimo sudafricano Erik van Rooyen, mentre in quarta piazza con -14 troviamo gli americani Justin Thomas e Tony Finau.

Classifica cortissima ad un round dal termine con almeno quindici golfisti in lotta per la vittoria. Sesta posizione a -13 per lo statunitense Tom Hoge, per il norvegese Viktor Hovland e per l’irlandese Shane Lowry. Quest’ultimo piazza un superbo -9 recuperando ben trenta posizioni ed immergendosi nella battaglia per il titolo del The Northern Trust. -12 e top ten chiusa infine dal canadese Corey Conners e dall’americano Harold Varner III.

Non lontani anche i padroni di casa Sam Burns, Cameron Tringale, Hudson Swafford, Brooks Koepka, Xander Schauffele e Keith Mitchell, che con -11 chiudono il novero di coloro che andranno a caccia del bersaglio grosso nell’ultimo e decisivo round domenicale. Domani spazio dunque alla resa dei conti, con Cameron Smith che cercherà di ritrovare la vittoria australiana nel The Northern Trust a sei anni dal successo di Jason Day.

