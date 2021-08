Golf, European Tour 2021: Johannes Veerman si aggiudica il D+D Real Czech Masters beffando Pulkkanen

E’ Johannes Veerman il nuovo campione del D+D Real Czech Masters (montepremi un milione di euro). Il golfista statunitense ha da poco trionfato nella tappa settimanale dell’European Tour che si è svolta sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga (Repubblica Ceca).

Veerman ha concluso il fine settimana con lo score complessivo di -15 (273 colpi), staccando di due lunghezze il connazionale Sean Crocker ed il finlandese Tapio Pulkkanen. Quest’ultimo getta alle ortiche l’opportunità quantomeno di giocarsi la vittoria nelle buche di playoff incappando in un doppio bogey alla buca 18.

-12 e quarta posizione per lo svedese Henrik Stenson e per l’americano Paul Peterson, mentre in sesta piazza si è classificato con il punteggio di -10 il sudafricano Dean Burmester. -9 e top ten chiusa infine dai danesi Benjamin Poke e Soren Kjeldsen, dall’inglese Matthew Baldwin, dal francese Damien Perrier, e dal sudafricano Jaques Kruyswijk.

Torneo non esaltante per i rappresentanti italiani. Migliore della truppa azzurra Nino Bertasio, che ha chiuso in 29esima posizione con -5. Ottimo l’ultimo round per il nativo di Zurigo, che grazie ad un super -6 bogey free recupera ben trenta posizioni. 50° a +1 Renato Paratore, mentre crolla letteralmente Andrea Pavan, che incappa in un ultimo round da +7 scivolando fino alla 70esima piazza.

Per Veerman, 29enne statunitense, il successo colto a Praga è il primo nella carriera da professionista nell’European Tour. Nel prossimo fine settimana spazio all’Omega European Masters, evento che si disputerà in quel di Crans Montana (Svizzera).

Foto: Schutterstock