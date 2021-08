Nella giornata in cui Xander Schauffele ha regalato l’oro olimpico di Tokyo 2020 agli Stati Uniti, anche l’European Tour ha vissuto la sua tradizionale domenica d’azione col quarto e ultimo giro dell‘ISPS Handa World Inbvitational 2021, un evento realizzato in collaborazione col Challenge Tour.

Al Gargom Castle Golf Club di Ballymena (Irlanda del Nord) l’occasione era molto ghiotta per tutti i partecipanti, vista la qualità del field che naturalmente si è rivelata piuttosto debole per via della posizione nel calendario. Ne ha approfittato in maniera perfetta l’inglese Daniel Gavins per trionfare per la prima volta in carriera, sfruttando un ottimo quarto round da -5 per raggiungere il -13 complessivo e beffare il connazionale David Horsey partito ben sei colpi avanti a lui questa mattina.

L’ultimo giro di Horsey è stato infatti disastroso, due colpi sopra il par che hanno spento nel peggiore dei modi le sue speranze di successo collocandolo in seconda posizione finale a -12. Chiudono sul podio virtuale col -11 anche lo spagnolo Alejandro Canizares, il neozelandese Daniel Hiller, il giapponese Mashairo Kawamura e un altro inglese, Jordan Smith.

Il torneo di Francesco Laporta si chiude in maniera regolare, con la 32esima posizione che è quella attorno alla quale il pugliese ha navigato per tutta la settimana. -3 il suo punteggio finale, con un quarto giro non positivo in +1.

