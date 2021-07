ATP Washington 2021: torna Rafael Nadal. Jannik Sinner e Andreas Seppi in tabellone

Torna in scena dopo un anno di stop l’ATP 500 di Washington, uno degli appuntamenti cardine dell’estate americana sul veloce. Quest’anno l’edizione è impreziosita ulteriormente dalla presenza di Rafael Nadal, al ritorno sui campi dopo il Roland Garros nel quale è stato sconfitto in semifinale, in quattro set, da Novak Djokovic.

Il mancino di Manacor avrà un bye al primo turno, e si trova in una zona di tabellone in cui potrebbe affrontare più di un reduce dalle Olimpiadi: in particolare, ai quarti è possibile una sfida con il mai prevedibile kazako Alexander Bublik, anche se la vena di Kei Nishikori dopo i quarti nei Giochi di casa non è di poco conto.

Potenzialmente in arrivo anche un Kyrgios-Paire che farebbe parlare se non altro per la particolarità estrema dei due personaggi in questione. L’australiano, peraltro, con una buona forma potrebbe dar vita a un bel terzo turno con il bulgaro Grigor Dimitrov.

Due gli italiani al via: Jannik Sinner stavolta evita la parte di tabellone di Nadal, e dovrebbe sfidare il finlandese Emil Ruusuvuori al secondo turno: lo ha già sconfitto in quel di Miami agli ottavi di finale, nella sua finora miglior prestazione della carriera. Andreas Seppi, invece, troverà subito il giapponese Yasutaka Uchiyama.

ATP 500 WASHINGTON: IL TABELLONE

Nadal (ESP) (1)-Bye

Sock (USA) (WC)-Nishioka (JPN)

Sandgren (USA)-Duckworth (AUS)

Bye-Harris (RSA) (14)

Bublik (KAZ) (9)-Bye

Nishikori (JPN)-Querrey (USA)

Giron (USA)-Qualificato/Special Exempt

Bye-Norrie (7) (GBR)

Dimitrov (BUL) (4)-Bye

Gerasimov (BLR)-Ivashka (BLR)

McDonald (USA)-Kyrgios (AUS)

Bye-Paire (FRA) (13)

Fritz (USA) (10)-Bye

Kudla (USA)-Lopez (ESP) (WC)

Nakashima (USA) (WC)-Popyrin (AUS)

Bye-Evans (GBR) (6)

Sinner (ITA) (5)-Bye

Qualificato/Special Exempt-Ruusuvuori (FIN)

Qualificato/Special Exempt-Pospisil (CAN)

Bye-Korda (USA) (12)

Kecmanovic (SRB)-Bye

Qualificato/Special Exempt-Berankis (LTU)

Johnson (USA)-Qualificato/Special Exempt

Bye-de Minaur (AUS) (3)

Opelka (USA) (8)-Bye

Paul USA)-Galan (COL)

Qualificato/Special Exempt-Thompson (AUS)

Bye-Millman (AUS) (11)

Tiafoe (USA) (16)-Bye

Anderson (RSA)-Brooksby (USA) (WC)

Uchiyama (JPN)-Seppi (ITA)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (2)