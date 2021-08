Al termine della quarta intensa giornata di golf si è assegnato l’ultimo Major stagionale femminile. Sullo storico percorso par 72 di Carnoustie (Scozia, Regno Unito). Anna Nordqvist gioisce ed aggiunge alla sua ricca bacheca l’AIG Womens’Open 2021.

La trentaquattrenne svedese chiude il quarto round con lo score di -3 issandosi ad un complessivo -12 (276 colpi) al termine di una lotta con la danese Nanna Koerstz Madsen risolto con il double bogey finale di quest’ultima. Per Nordqvist vittoria con un colpo di margine sull’inglese Georgia Hall, sulla connazionale Madelene Sagstrom, e sull’americana Lizette Salas.

Addirittura quinta piazza per Madsen, che a causa di una nefasta ultima buca perde anche il podio. Quinto posto in coabitazione con l’australiana Minjee Lee, ed entrambe che precedono di una lunghezza la tedesca Leonie Harm e la thailandese Patty Tavatanakit, mentre in nona piazza in solitaria con lo score di -8 troviamo Moriya Jutanugarn. Chiudono infine la top ten a -7 l’americana Marissa Steen, la thailandese Ariya Jutanugarn, e la scozzese Lindy Duncan.

Per Nordqvist il successo colto in Scozia è il dodicesimo della carriera da professionista, ed il terzo Major dopo McDonald’s LPGA Championship 2014 e The Evian Championship 2017. Ricordiamo infine che all’ultimo Major stagionale ha preso parte anche l’italiana Giulia Molinaro, eliminata al taglio dopo il secondo round.

Foto: LaPresse