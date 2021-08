Gli USA vincono il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020: successo in volata, rimontata la Cina. Italia in top-10

Gli Stati Uniti d’America hanno vinto il medagliere generale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il successo finale degli USA era dato per scontato alla vigilia dei Giochi e invece l’affermazione della corazzata a stelle e strisce è arrivata all’ultima giornata, in volata e in recupero. Gli States sono stati chiamati a una rimonta vertiginosa nei confronti della Cina, partita a razzo in questa rassegna a cinque cerchi e rimasta in testa alla classifica fino a pochi eventi dal termine delle kermesse sportiva per eccellenza.

Gli USA, a un certo punto, erano stati dietro anche di 7 ori rispetto al gigante asiatico, poi una brutale risalita negli ultimi tre giorni e la meritata festa. A sancire il definitivo trionfo generale sono state le affermazioni di Jennifer Valente nell’omnium (ciclismo su pista) e della Nazionale di volley femminile. Gli USA si sono issati a quota 39 ori, 40 argenti, 33 bronzi e 112 medaglie totali (in attesa del confronto tra Richard Torrez e l’uzbeko Bakhodir Jalolov per il titolo dei supermassimi).

La Cina chiude invece la sua avventura con 38 ori ori, 32 argenti, 18 bronzi e 88 medaglie complessive. Il podio del medagliere (che è meramente platonato, la classifica non è celebrata ufficialmente dal CIO) è completato dal Giappone con 27 ori, 14 argenti, 17 bronzi e 58 medaglie complessive. Italia in top-10 con la spedizione dei record: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e 40 medaglie complessive. Il Bel Paese sarà nono se la Francia perderà la finale di pallamano femminile contro la Russia, in caso contrario arriverà il decimo posto.

Foto: Lapresse