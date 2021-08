Non solo Vuelta di Spagna. Il ciclismo internazionale prosegue in tutta Europa: dal 19 al 22 agosto in programma il Giro di Norvegia, breve corsa di quattro tappe in terra scandinava. Non mancheranno alcuni protagonisti di lusso: al via infatti Jonas Vingegaard, sul podio all’ultimo Tour de France, ed il nostro campione olimpico e mondiale Filippo Ganna. Andiamo a scoprire la startlist con tutti i partecipanti.

STARTLIST GIRO DI NORVEGIA 2021

UAE TEAM EMIRATES

1 Alexander Kristoff

2 Sven Erik Bystrøm

3 Vegard Stake Laengen

4 Yousif Mirza Al-Hammadi

5 Rui Oliveira

6 Aleksandr Riabushenko

BORA – HANSGROHE

11 Erik Baska

12 Juraj Sagan

13 Ide Schelling

14 Andreas Schillinger

15 Matthew Walls

16 Fredrik Wandahl

INEOS – GRENADIERS

21 Leonardo Basso

22 Jonathan Castroviejo

23 Filippo Ganna

24 Ethan Hayter

25 Luke Rowe

26 Ben Swift

JUMBO-VISMA

31 Jonas Vingegaard

32 Tobias Foss

33 George Bennett

34 Chris Harper

35 Antwan Tolhoek

36 Owen Geleijn

LOTTO SOUDAL

41 Thomas De Gendt

42 Sébastien Grignard

43 Matthew Holmes

44 Gerben Thijssen

45 Tosh Van der Sande

46 Xandres Vervloesem

TEAM DSM

51 Romain Combaud

52 Mark Donovan

53 Felix Gall

54 Leo Hayter

55 Andreas Leknessund

56 Kevin Vermaerke

TREK – SEGAFREDO

61 Mads Pedersen

62 Julien Bernard

63 Jakob Egholm

64 Alexander Kamp

65 Matteo Moschetti

66 Michel Ries

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

71 Cedric Beullens

72 Arne Marit

73 Julian Mertens

74 Aaron Van Poucke

75 Ward Wanhoof

76 Aaron Werwilst

UNO – X PRO CYCLING TEAM

81 Kristoffer Halvorsen

82 Daniel Hoelgaard

83 Markus Hoelgaard

84 Anders Skaarseth

85 Torjus Sleen

86 Torstein Træen

ABLOC CT

91 Stijn Appel

92 Bodi Del Grosso

93 Adriaan Janssen

94 Lars Loohuis

95 Martin Pluto

96 Ivar Slik

BHS – PL BETON BORNHOLM

101 Mathias Bregnhøj

102 Nils Lau Broge

103 Emil Iwersen

104 Frederik Jensen

105 Adam Holm Jørgensen

106 Mads Rahbek

BLACK SPOKE PRO CYCLING

111 Ethan Batt

112 Logan Currie

113 James Fouche

114 Aaron Gate

115 James Oram

116 Tom Sexton

EVOPRO RACING

121 Jonathan Brown

122 Bernat Font Mas

123 Cyrus Monk

124 Brendan Rhim

125 Fintan Ryan

126 Vitor Zucco Schizzi

GLOBAL 6 CYCLING

131 Dan Erik Hansen

132 Ollie Jones

133 Stepan Kurianov

134 James Mitri

135 Michal Paluta

136 Nicolas Sessler

NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

141 Iver Johan Knotten

142 Masahiro Ishigami

143 Calvin Dik

144 Matvey Mamykin

145 Hijiri Oda

146 Szymon Tracz

RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING

151 Daniel Bigham

152 Matthew Gibson

153 Cameron Jeffers

154 Fredrik Scheske

155 James Shaw

156 Jacob Tipper

RIWAL CYCLING TEAM

161 Lucas Eriksson

162 Jesper Hansen

163 Tobias Kongstad

164 Rasmus Christian Quaade

165 Elmar Reinders

166 Nick Van der Lijke

TEAM COLOQUICK

171 Stein-Erik Eriksen

172 Oliver Wulff Frederiksen

173 Christian Kjeldsen

174 Mads Kristensen

175 Nicolai Philip Nielsen

176 Jeppe Pallesen

TEAM COOP

181 Kristian Aasvold

182 Louis Bendixen

183 Fredrik Dversnes

184 Tord Gudmestad

185 Olav Hjemsæter

186 Eirik Lunder

Foto: Lapresse