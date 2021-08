Giro di Danimarca 2021: Remco Evenepoel distrugge la concorrenza, successo nella terza tappa e classifica ipotecata

Nonostante le incertezze, nonostante i dubbi in discesa, è tornato il baby fenomeno e fermarlo sarà difficilissimo. Era il più atteso al Giro di Danimarca 2021 e ha deciso di mettersi in proprio facendo la differenza: Remco Evenepoel si aggiudica in solitaria la terza tappa da Tønder a Vejle e agguanta la vetta nella classifica generale, chiudendo praticamente la pratica in chiave trionfo conclusivo.

Come di consueto è andata via la fuga sin dal mattino con sei corridori all’attacco: Banaszek, Kristensen, Maestri, Stampe, Toudal e Vandepitte. Il plotone in ogni caso ha gestito la situazione, mantenendo il gap molto limitato, fino a quando non è esplosa definitivamente la corsa.

Nel circuito conclusivo, ricco di continui saliscendi, ha infatti acceso la miccia la Deceuninck Quick-Step. Il gruppo principale è stato distrutto e davanti sono rimasti una ventina di corridori tra i quali Remco Evenepoel come nome più atteso. Niente da fare per Giacomo Nizzolo, costretto ad inseguire con la sua Qhubeka NextHash.

A circa 30 chilometri dall’arrivo nuove accelerazioni davanti, con Evenepoel caduto in discesa proprio nel momento clou. Sono rimasti all’attacco Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Søren Kragh Andersen (Team DSM) e Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma). Il gran lavoro della Deceuninck Quick-Step ha però riaperto la situazione, andando a compattare nuovamente il drappello davanti.

Primo passaggio sulla linea del traguardo, a 17 chilometri dall’arrivo, ed Evenepoel non ha voluto aspettare: attacco in solitaria a staccare tutti i rivali. Il belga è riuscito a fare letteralmente il vuoto, sbaragliando la concorrenza: arrivo in trionfo con quasi 1’30” di margine sui primi inseguitori. Completano il podio Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) e Nick van der Lijke (Riwal Cycling Team).

Foto: Lapresse