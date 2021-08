Giro di Danimarca 2021, Colin Joyce porta la fuga in trionfo. Evenepoel sempre leader

Va a segno la fuga al Giro di Danimarca 2021. Lo statunitense Colin Joyce (Rally Cycling) torna al successo dopo due anni battendo in uno sprint ristretto Sebastian Nielsen (Restaurant Suri – Carl Ras) e Martin Salmon (Team DSM), resistendo al ritorno del gruppo regolato da Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash).

Bastano cinque chilometri per far prendere il via alla fuga: Mads Østergaard Kristensen (ColoQuick), Sebastian Nielsen (Restaurant Suri – Carl Ras), Emil Toudal (BHS – PL Beton Bornholm), Anders Foldager (Rappresentativa Danese), Martin Salmon (Team DSM), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Colin Joyce e Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) prendono il largo, poi raggiunto dall’altro danese Magnus Bak Klaris.

I fuggitivi rimangono avanti, mantenendo un buon margine sul gruppo che non sembra avere interesse di chiudere definitivamente il buco. Anzi, ai -70 dall’arrivo il plotone è protagonista di una caduta in cui vengono coinvolti il campione d’Olanda Timo Rosen, il compagno in maglia Jumbo Visma Mike Teunissen ed anche Matteo Moschetti e Michel Ries (Trek-Segafredo), con gli ultimi due costretti al ritiro.

La Deceuninck-Quick Step si mette in testa a tirare, ma senza mai chiudere completamente sui fuggitivi, che mantengono un piccolo margine di una ventina di secondi fino all’arrivo. Si susseguono i tentativi di Mads Pedersen e Rasmus Tillen, ma Salmon e Joyce tengono viva la fuga fino al rettilineo finale in cui è l’americano a trionfare. In testa alla generale, ad una tappa dal termine, rimane Remco Evenepoel.

Foto: LaPresse