Football americano, Campionati Europei 2021: dopo il rinvio di Italia-Francia, chi andrà a sfidare la Svezia?

Il weekend appena concluso doveva vedere lo svolgimento della semifinale del Campionato Europeo di football americano 2021 tra Italia e Francia. Purtroppo, però, lo stadio Garilli di Piacenza sabato sera è rimasto chiuso, per colpa di diversi casi di positività al Covid-19 all’interno del roster francese. La partita, di conseguenza, è stata rinviata.

“L’annullamento della sfida – come riporta un comunicato della FIDAF – oltre a rappresentare un danno enorme per la Federazione, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante, impedirà probabilmente alla Francia di difendere il titolo continentale, vinto nel 2018. IFAF, la Federazione Internazionale, dovrà ora analizzare la situazione e decidere il destino della formazione transalpina. Spetterà alla nazione giudicata vincente disputare la finale del Campionato europeo”.

“C’è enorme rammarico per quanto capitato – sottolinea l’HC della Nazionale italiana Davide Giuliano – Eravamo pronti e non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di vincere sul campo questa partita. E’ mortificante dover rinunciare a giocare, dopo tutto il lavoro profuso sia dalla Federazione che dalla Squadra per arrivare preparati a questa sfida”.

A questo punto, cosa succederà? La partita sarà recuperata? Oppure la IFAF deciderà arbitrariamente chi andrà ad affrontare la Svezia (che ha superato 22-14 la Finlandia a domicilio) nella finale del torneo continentale nel mese di ottobre? Nei prossimi giorni dovremmo avere maggiori certezze.

