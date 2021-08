Beach volley, Campionato Italiano 2021. Benzi/Bonifazi e le sorprese Balducci/Galazzo festeggiano a Cordenons

Si è chiusa con una grande sorpresa in campo femminile e una novità in campo maschile la tre giorni del torneo serie Nazionale di Cordenons, settimo appuntamento del Campionato Italiano di beach volley. La sorpresa, in campo femminile porta la firma di Sofia Balducci, romagnola, prodotto del vivaio della Teodora, e Sonia Galazzo, veneziana, che, provenienti dalle qualificazioni, hanno messo in fila tutte le rivali e hanno conquistato il primo successo in carriera per entrambe nel torneo femminile. La novità, in campo maschile, è la coppia Benzi/Bonifazi: due che sanno come si fa a vincere e lo hanno dimostrato, per la prima volta insieme, prendendosi la vittoria nel torneo friulano.

In campo femminile il “ciclone” Balducci/Galazzo ha travolto tutti. La coppia veneto-romagnola, dopo un sabato senza macchia, ha prima battuto 2-1 (23-21, 17-21, 15-12) in semifinale le favorite Benazzi/Gradini e poi ha ribaltato il pronostico anche in finale superando 2-1 (20-22, 21-17, 15-10) in rimonta Toti/J. Allegretti che stanno raggiungendo il picco della condizione come sempre un po’ avanti in stagione ma in tempo per prendersi belle soddisfazioni.

Terzo gradino del podio per Lantignotti/Michieletto che erano uscite sconfitte 2-0 821-19, 21-14) nella semifinale con Toti/J. Allegretti e poi hanno superato nella finale di consolazione 2-0 (21-17, 21-15) Benazzi/Gradini. Così l’ultimo turno perdenti disputato in mattinata: Lantignotti/Michieletto-Ditta/Culiani 2-1 (20-22, 21-14, 15-12) e Benazzi/Gradini-Puccinelli/Colzi 2-0 (21-18, 21-19).

In campo maschile Davide Benzi e Carlo Bonifazi hanno fatto di necessità virtù unendosi, in mancanza dei compagni soliti, e il connubio ha permesso loro di prendersi il primo successo stagionale, grazie alla vittoria in finale contro Vanni/Caminati, superati 2-1 (21-13, 19-21, 15-10). Terzo gradino del podio per Alfieri/Sacripanti, che nella finale di consolazione hanno superato 2-0 (21-15, 22-20) Cecchini/Carucci.

Nelle semifinali Benzi/Bonifazi avevano sconfitto 2-0 (21-16, 21-18) Cecchini/Carucci e Vanni/Caminati avevano sconfitto 2-0 (23-21, 21-19) Alfieri/Sacripanti. Così l’ultimo turno perdenti giocato in mattinata: Vanni/Caminati-Crusca/Dal Molin 2-1 (15-21, 21-17, 15-8) e Cecchin/Carucci-Geromin/Camozzi 2-0 (21-16, 21-18).

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace