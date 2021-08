F1 TV8, orari GP Belgio 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming

Si entra nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Siamo giunti al momento delle attesissime qualifiche sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, con il meteo che potrebbe essere di nuovo protagonista, dato che si annuncia pioggia lungo tutto il corso della giornata.

Per quanto visto ieri, nel corso delle prime due sessioni di prove libere, sarà ancora un duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Non mancherà anche Valtteri Bottas nel “gran ballo”, ma il finlandese sarà penalizzato (come Lance Stroll) per l’incidente provocato al via del Gran Premio di Ungheria prima delle vacanze.

Il sabato belga scatterà alle ore 12.00 con la terza sessione di prove libere, mentre alle 15.00 toccherà alle qualifiche. Chi sarà il poleman nel tracciato di Spa?

IN TV – Il sabato del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretto da Sky Sport, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 su Sky e 8 dgt) saranno visibili le differite delle qualifiche dalle ore 19.00. Su SkyGO e NOW si potrà seguire la giornata in streaming. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BELGIO 2021 – F1

Sabato 28 agosto

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Differita su TV8: ore 19.00

Repliche su Sky Sport F1: ore 19.30, 21.15, 22.45

Foto: LPS Antonin Vincent