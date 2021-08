Non inizia nel migliore dei modi il sabato della Ferrari a Spa-Francorchamps, dove oggi si disputano le qualifiche del GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sullo storico tracciato delle Ardenne. Gli uomini del Cavallino Rampante sono infatti stati costretti a sostituire il telaio sulla monoposto di Charles Leclerc. Il motivo del cambio è stato spiegato dalla Scuderia di Maranello attraverso un comunicato stampa: “In seguito all’uscita di pista nella seconda parte di FP2, il telaio della SF21 di Charles ha riportato un danno che non può essere riparato in tempi brevi. Pertanto, nella serata di ieri è stato assemblato il telaio di riserva, che sarà utilizzato a partire dalla FP3“.

Il monegasco aveva faticato nelle prove libere di ieri, soffrendo soprattutto nello sfruttamento degli pneumatici (al pari del compagno di squadra Carlos Sainz) e incappando in un errore in occasione del rapido cambio di direzione poco dopo il rettilineo del Kemmel. Proprio quello sbaglio ha danneggiato la vettura, ma fortunatamente Charles Leclerc non incapperà in penalizzazioni. La sostituzione del telaio, infatti, non comporta retrocessioni sulla griglia di partenza, a differenza di quanto accade quando si rimpiazzano cambio e power unit.

A Spa-Francorchamps piove a dirotto e la pista è ampiamente bagnata. Alle ore 12.00 scatteranno le prove libere 3, poi alle ore 15.00 spazio alle qualifiche: la lotta per la conquista della pole position e la definizione della griglia di partenza potrebbero essere condizionate dal maltempo, la Ferrari spera di essere protagonista durante un turno che dovrebbe essere caratterizzato dal duello tra Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Foto: Lapresse