Charles Leclerc sta vivendo un inizio di vacanze estive davvero amare. Qual è il motivo? Semplice: quanto accaduto domenica al via del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il monegasco, infatti, dopo una partenza brillante, ha visto concludersi la sua gara già in curva 1 dell’Hungaroring, travolto da Lance Stroll e dalla sua Aston Martin.

Con il senno di poi, una notevole chance di podio, quantomeno, è stata gettata alle ortiche non per colpe proprie. Ma, come se non bastasse, le brutte notizie non si sono concluse qui per il nativo di Montecarlo. A quanto pare, infatti, dalle verifiche effettuate sulla monoposto con il numero 16, è emerso che il motore è stato danneggiato in maniera irrimediabile dall’impatto del canadese e, quindi, non potrà più essere utilizzato nel corso di questa stagione.

Una doccia gelata sul prosieguo della stagione, dato che mancano ancora 12 appuntamenti alla conclusione e quindi diventa quasi impossibile che Charles Leclerc possa completare la stagione senza ricorrere all’utilizzo di una quarta unità termica sulla sua SF21. Le conseguenze sono ben note, ovvero una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza nell’occasione della sostituzione.

Davvero un inizio di vacanze agostane con il morale sotto i tacchi per il pilota del Cavallino Rampante che, quindi, dovrà affrontare una parte conclusiva del campionato con la Spada di Damocle della quarta Power Unit da utilizzare. Una ulteriore difficoltà in una stagione contraddistinta da diversi colpi di sfortuna, ma l’incidente al via del Gran Premio di Ungheria è sicuramente il peggiore a livello di “beffa” e gravità.

Foto: LPS Xavi Bonilla