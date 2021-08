Dopo il disastroso 2020, la Ferrari sta tentando piano piano di risalire la china. Arrivati alla pausa estiva, Carlos Sainz e Charles Leclerc occupano rispettivamente il sesto ed il settimo posto della graduatoria, con 83 e 80 punti (in attesa del ricorso Aston Martin per la squalifica di Vettel); un bottino che poteva essere anche più ampio se la sfortuna non si fosse accanita con il monegasco nel Gran Premio di casa e domenica in Ungheria, quando la sua gara non è durata nemmeno una curva a causa di una manovra sconsiderata di Lance Stroll.

Nonostante tutto, ai piani alti sono soddisfatti di come i due si stiano comportando in questo Mondiale di Formula 1. Lo dimostra John Elkann, che nella presentazione dei risultati del secondo trimestre dell’azienda ha parlato positivamente della coppia di piloti del Cavallino: “La nostra giovane ed entusiasmante coppia di piloti ha portato nuova energia all’intero team. Lavorare con il team corse ha solo accresciuto la mia determinazione a raggiungere la vittoria in pista, anche per sfruttare le opportunità di trasferimento tecnologico dalle nostre attività“.

Leclerc e Sainz stanno lottando in maniera proficua in questo momento per il terzo posto nel campionato mondiale costruttori; la Ferrari è in questo momento appaiata alla McLaren con 163 punti, in attesa di essere a conoscenza del destino di Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Ungheria. I loro risultati hanno dato spinta al movimento ferrarista, con Elkann che ha annunciato anche la volontà di rientrare nell’edizione 2023 della 24 ore di Le Mans. In attesa di fare un passo ulteriore in avanti anche in F1, per consegnare nelle mani della giovane coppia ferrarista una monoposto competitiva per il Mondiale già nel 2022.

Foto: LaPresse