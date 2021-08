Servirà un confronto. Il presidente della FIA, Jean Todt, non usa mezzi termini relativamente a quanto è accaduto nell’ultima domenica di gara a Spa-Francorchamps (Belgio).

L’assegnazione di metà del punteggio in una corsa che nei fatti non c’è stata ha alimentato il malumore di tanti: dai piloti agli appassionati le levate di scudi non sono mancate. Da questo punto visto Michael Masi, Race Director, ha dovuto considerare tutte le variabili e sicuramente gli interessi in gioco sono stati tali che si è cercata una soluzione di “comodo”.

Da questo punto di vista, la Federazione Internazionale dell’Automobile vorrà parlarci sopra. E’ quanto ha annunciato n.1 della Federazione in queste ultime ore: “Il GP del Belgio di quest’anno ha presentato sfide straordinarie. Le finestre in cui la pioggia doveva cessare non sono arrivate. Una, seppur piccola, è apparsa alla fine della giornata: proprio in quel frangente abbiamo tentato di riprendere il GP, ma le condizioni sono poi peggiorate di nuovo. Per questo, a causa della mancanza di visibilità non abbiamo potuto disputare l’intera gara in condizioni sufficientemente sicure per i piloti, i commissari e gli spettatori coraggiosi che hanno aspettato per molte ore sotto la pioggia, per i quali sono molto dispiaciuto“, le parole nel comunicato di Todt.

“La FIA, insieme alla Formula 1 e alle squadre, rivedrà attentamente i regolamenti per vedere cosa si può imparare e cosa migliorare per il futuro. Le conclusioni, compreso l’argomento dell’assegnazione dei punti, saranno aggiunte all’ordine del giorno della prossima riunione della F1 Commission il 5 ottobre“, ha precisato l’ex Team Principal della Ferrari.

Foto: LaPresse