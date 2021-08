F1, GP Olanda 2021. Numeri, statistiche, curiosità. Dopo 36 anni si torna a Zandvoort, dove nessuno vale Jim Clark

Nel weekend la Formula Uno riscoprirà un contesto di gara ormai dimenticato da tempo. A Zandvoort si correrà il Gran Premio d’Olanda, competizione che mancava dal calendario iridato ormai da 36 anni, ma che in questo 2021 fa finalmente il suo ritorno nel Circus. L’evento è stato una presenza fissa nel programma della massima categoria automobilistica fra il 1952 e il 1985, subendo solo quattro cancellazioni (tre a causa di mancanza di fondi negli anni ’50, a cui va aggiunta quella del 1972, quando il circuito stava venendo ammodernato). Tuttavia, subito dopo l’edizione del 1985, la compagnia che gestiva il tracciato costruito letteralmente sulla costa del Mare del Nord andò in bancarotta e questo sembrò segnare la fine definitiva del GP d’Olanda. Cionondimeno, la crescente popolarità di Max Verstappen ha consentito alla gara di risorgere dopo oltre tre decenni di oblio. La rinascita era programmata per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha posticipato di un ulteriore anno il ritorno il calendario della competizione olandese.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

Ben quattro uomini hanno invece vinto con due team diversi. Si tratta di Jack Brabham (nel 1960 con la Cooper e nel 1966 con la scuderia da lui fondata), James Hunt (nel 1975 con la Hesketh e nel 1976 con la McLaren), Niki Lauda (1974 e 1977 con la Ferrari, nel 1985 con la McLaren) e Alain Prost (1981 con Renault e 1984 con McLaren).

Esiste, inoltre, il caso di Jackie Stewart che si è sempre affermato con la Tyrrell, la quale però utilizzava una vettura di propria costruzione solo nel 1972. In precedenza, nel 1968 e 1969, la squadra usava un telaio di produzione Matra.

C’è anche un pilota italiano tra i vincitori del GP d’Olanda. Si tratta di Alberto Ascari, il quale ha peraltro conquistato le prime due edizioni della storia (1952, 1953).

Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 8 occasioni, metà delle quali sono già state citate (Ascari nel 1952 e 1953, Lauda nel 1974 e 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Williams (1) e Mercedes (1).

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo!

Sono invece in tre ad aver arpionato una pole con due team diversi. Si tratta di Graham Hill (1965 Brm, 1967 Lotus), Ronnie Peterson (1973 Lotus, 1976 March) e Alain Prost (1981 Renault, 1984 McLaren).

Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di Olanda, entrambe firmate da Alberto Ascari (1952 e 1953).

Spostandoci sulle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 8 (due con Jochen Rindt e Mario Andretti, una con Stirling Moss, Jim Clark, Graham Hill e Ronnie Peterson). Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Olanda anche Ferrari (7), Mercedes (1) e McLaren (1).

PODI

Sul fronte dei podi, abbiamo un ex aequo tra Jim Clark e Niki Lauda. Lo scozzese vanta quattro vittorie (1963, 1964, 1965, 1967) e due terzi posti (1961, 1966). Invece l’austriaco, oltre ai suoi tre successi (1974, 1977, 1985) ha concluso due volte alla piazza d’onore (1975, 1984) e una in terza posizione (1978).

Gettando lo sguardo sui team, la Ferrari domina la scena con 24 podi, seguita dalla Lotus a 16. Tra le squadre attualmente presenti in Formula Uno, vantano piazzamenti nella top-three anche McLaren (7), Williams (3) e Mercedes (2).

PILLOLE

– In 12 occasioni (40,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 22 occasioni (73,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

