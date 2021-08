Fernando Alonso rimarrà in Formula Uno ancora a lungo. Il 40enne pilota asturiano, e il team Alpine, infatti, hanno in programma di annunciare a breve il rinnovo del contratto del due volte campione del mondo che, al momento, era di un anno più opzione per il secondo fino al termine della stagione 2022.

L’accordo, secondo quanto riportato da Marca.com, doveva essere ufficializzato già nella giornata odierna ma, a quanto pare, potrebbe slittare a domani, con l’inizio del fine settimana del Gran Premio del Belgio, che segna il ritorno del Mondiale 2021 dopo la sosta estiva, come scenario ideale per l’annuncio ufficiale.

Lo stesso pilota ex Ferrari e McLaren ha scherzato sulla questione sui propri profili social, con un messaggio criptato e molto ottimista: “GRANDE novità in arrivo. E per scherzare con tutti, sto twittando questo in codice!”. La prima risposta è arrivata dal suo compagno Esteban Ocon. “Mi sembra che tutti capiranno immediatamente quello che stai annunciando.” Con risposta immediata di Alonso: “Vedremo, vedremo. Hanno 24 ore per risolverlo!” La stessa Alpine ha ‘chiuso’ questo ‘dialogo’ con un “Anche qui abbiamo un ruolo da svolgere”.

Lo stesso Ocon ha già rinnovato con il team francese fino al 2024 poche settimane fa, mentre per Fernando Alonso, a questo punto, si potrebbe valicare addirittura il 2022, per un rinnovo pluriennale. Sarà davvero così? Lo scopriremo, a quanto pare, già nei prossimi giorni, forse addirittura nelle prossime ore, ma l’importante sarà vedere ancora a lungo sui circuiti del Mondiale di Formula Uno un campione come l’asturiano.

