Europei Junior/U23 canoa slalom 2021: argento di Elena Micozzi nella canadese!

Sono terminati oggi, domenica 22 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom: nelle finali della canadese l’Italia trova l’argento nella categoria junior con Elena Micozzi, che va ad aggiungersi alle due medaglie ottenute venerdì nelle gare a squadre.

Nel C1 junior femminile Elena Micozzi è seconda in 111.08, a 4.21 dalla slovacca Zuzana Pankova (già vincitrice dell’oro nel K1 slalom e del bronzo nell’extreme), prima in 106.87. Medaglia di bronzo per la russa Marina Novysh, terza in 112.97.

Nel C1 junior maschile si ferma ai piedi del podio Martino Barzon, quarto in 102.56, a 6.23 dall’oro del francese Mewen Debliquy, primo in 96.33. Argento per il ceco Adam Kral, secondo in 99.07, bronzo per l’altro francese Tanguy Adisson, terzo in 100.67.

Nel C1 under 23 maschile Flavio Micozzi si ferma al 10° ed ultimo posto in finale in 100.55, a 8.92 dall’oro del ceco Vaclav Chaloupka, primo in 91.63 davanti al connazionale Vojtech Heger, secondo con 93.22, mentre completa il podio il francese Jules Bernardet, terzo in 93.81.

Nel C1 under 23 femminile, in cui non vi erano azzurrine in gara, oro alla ceca Tereza Fiserova (già oro nell’extreme e bronzo nel K1 slalom), prima in 103.56. Argento alla britannica Bethan Forrow in 106.34, bronzo alla rappresentante di Andorra, Monica Doria Villarrubla, terza in 106.61.

Foto: comunicato stampa Federcanoa