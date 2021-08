Equitazione, Global Champions Tour 2021: vince Peter Fredricson, agli Shanghai Swans la gara a squadre

Si è chiuso quest’oggi il fine settimana del Global Champions Tour di equitazione di Londra, prima competizione dopo le Olimpiadi di Tokyo, che ha riportato in campo i migliori binomi del pianeta, ma anche le squadre impegnate nel circuito della Global Champions League. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati della giornata odierna.

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE

Trionfo per i cinesi degli Shanghai Swans, in testa anche dopo la prima manche, che hanno racimolato appena 4 penalità con il tedesco Christian Ahlmann, sceso in sella a Solid Gold, mentre l’austriaco Max Kuhner ha chiuso con un percorso netto.

Per meno di quattro secondi non è riuscito il colpaccio ai padroni di casa dei London Knights, che dopo il netto Emily Moffitt hanno pagato a caro prezzo l’errore di Nicola Philippaerts, l’unico del fine settimana, con il podio completato dai St Tropez Pirates, con 8 penalità tutte raccolte nel primo round. Male invece l’azzurro Alberto Zorzi, che dopo un’eliminazione insieme al suo Cinsey non ha permesso ai Valkenswaard United di completare la prova.

Ennesima grande prova dello svedese Peder Fredricson, che si è aggiudicato la gara individuale insieme al suo fidato Catch me Not, arrivando al jump-off in compagnia di solamente cinque binomi, sorprendendo nello spareggio il britannico John Whitaker su Unick du Francport ed il belga Niels Bruynseels su Ilusionata van’t Meulenhof. In gara anche il neo-campione olimpico Ben Maher, 19esimo, mentre Zorzi non è più sceso in campo.

Foto: Claudio Bosco