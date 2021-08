Druivenkoers-Overijse 2021, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel sul percorso del prossimo Mondiale

Il ciclismo internazionale d’agosto non è soltanto Vuelta a España. Tante altre piccole corse caratterizzeranno questa fine dell’ottavo mese del 2021, tutte in preparazione del Mondiale 2021, che avrà il suo culmine con la prova in linea del prossimo 26 settembre. Proprio il Belgio sarà protagonista con il Druivenkoers-Overijse 2021, gara arrivata all’edizione numero 61 che si propone come un vero e proprio assaggio del percorso iridato.

Inserita in calendario ad un mese esatto dal Mondiale, il percorso è stato cambiato proprio in vista dell’appuntamento di settembre. Il CEO della Flanders Classics Tomas Van Der Spiegel (l’ex giocatore di pallacanestro visto in Italia con la maglia di Fortitudo Bologna e Virtus Roma e vincitore di due edizioni dell’Eurolega con la maglia del CSKA Mosca) ha annunciato lo scorso luglio che il percorso vedrà protagonista i cinque strappi che verranno affrontati nella gara iridata: Taymanstraat, Bekestraat, Veeweidestraat, Smeysberg e Moskesstraat.

Non deve dunque sorprendere che, fra le cinque squadre World Tour protagoniste, la Deceuninck-Quick Step ad oggi è intenzionata a schierare due delle sue stelle più brillanti che vorranno dire la loro al Mondiale: il titolare della maglia iridata Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel. I due vorranno essere sicuri protagonisti a settembre e potranno vivere la gara di giovedì come una sorta di preparazione sul campo per il Mondiale. Con loro, un altro nome interessantissimo come Kasper Asgreen.

Ma non saranno gli unici corridori di livello alla partenza giovedì, almeno a quanto ci rivela la startlist provvisoria. La UAE Team-Emirates manderà in avanscoperta lo svizzero Marc Hirschi, probabile protagonista della prova iridata. Con lui spiccano alcuni velocisti di livello come il compagno di squadra Fernando Gaviria e Caleb Ewan (Lotto-Soudal), alla ricerca della condizione dopo l’infortunio al Tour; con lui l’eterno Philippe Gilbert.

Foto: LaPresse