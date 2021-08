Coppa Italia calcio, i risultati di oggi (16 agosto): eliminato il Bologna, avanzano Salernitana e Sampdoria

Altra giornata dedicata ai 32mi di finale della Coppa Italia di calcio 2021-2022. Quattro i match andati in scena oggi, tre squadre di Serie A impegnate.

Nel pomeriggio prima sorpresa di questo turno timbrata Ternana: la compagine umbra in un match rocambolesco riesce a battere il Bologna per 5-4. Continui ribaltamenti di fronte e tante reti: nel primo tempo la squadra di Cristiano Lucarelli si ritrova sul 3-1 nonostante un rigore sbagliato. Al 54′ il match sembra in ghiaccio, addirittura 5-1 per gli ospiti, ma poi parte la clamorosa rimonta dei bolognesi con le reti di Arnautovic, Soriano ed Orsolini. Mancato però il pari nell’assalto finale. Si decide ai rigori invece la sfida tra Crotone e Brescia, con i calabresi che la spuntano dal dischetto con quattro tiri infallibili.

In serata molto bene la Salernitana, neo promossa in Serie A: per la compagine campana 2-0 alla Reggina con la doppietta di Fabio Bonazzoli. Rischia e non poco la Sampdoria con l’Alessandria: ospiti due volte in vantaggio, ma Quagliarella (autore di un gol di gran classe) e compagni riescono a ribaltare l’incontro.

RISULTATI 32MI COPPA ITALIA CALCIO OGGI (16 AGOSTO):

Crotone-Brescia 6-4 ai rigori (2-2 dopo tempi regolamentari)

Bologna-Ternana 4-5

Salernitana-Reggina 2-0

Sampdoria-Alessandria 3-2

