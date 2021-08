Beach volley, World Tour 2021 Cortegaca. Nuova Zelanda e Inghilterra in festa sulla sabbia portoghese

Due prime volte: per Nuova Zelanda e Inghilterra. Si aggiungono due nazioni a quelle che almeno una volta hanno vinto un torneo World Tour al torneo 1 stella di Cortegaca in Portogallo. In campo maschile sono gli inglesi di origine sudamericana Javier e Joaquim Bello a vincere il loro primo torneo nel circuito mondiale dopo un percorso interessante a livello giovanile.

Bello/Bello, in finale, hanno sconfitto in rimonta 2-1 (17-21, 21-15, 15-8) i padroni di casa portoghesi Pedrosa/Campos al termine di un match dai due volti. Nella finale per il terzo posto i portoghesi Roberto/Sebastiao hanno superato 2-1 (16-21, 21-17, 15-9) gli austriaci reiter/Murauer, conquistando il loro primo podio nel World Tour.

In campo femminile vittoria della coppia neozelandese Zeimann/Polley, al primo successo nel circuito. Le neozelandesi hanno sconfitto anche qui in rimonta in finale 2-1 (19-21, 21-15, 15-7) la coppia olandese Piersma/Piersma. Terzo gradino del podio per le spagnole Florian/Bouza che hanno vinto la finale per la terza piazza 2-0 (21-17, 22-20) contro le olandesi Bekhuis/Everaert.

Ottavi di finale maschili: Korycki/Lech (POL)-Bialokoz/Batrane (ENG) 1-2 (21-15, 20-22, 9-15), Ferry/Ferry (MON)-Schnetzer/Friedl (AUT) 0-2 (9-21, 17-21), Simoes/Moreira (POR)-Köstler/Ochaya (AUT) 2-1 (16-21, 21-16, 19-17), Monfort/Pérez (ESP)-Cardoso/Barros (POR) 2-0 (21-19, 21-10)

Quarti di finale maschili: Reiter/Murauer (AUT)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-1 (18-21, 21-15, 15-9), Schnetzer/Friedl (AUT)-Bello/Bello (ENG) 1-2 (16-21, 21-14, 10-15), Roberto/Sebastiao (POR)-Simoes/Moreira (POR) 2-0 (21-14, 21-10), Monfort/Pérez (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (16-21, 16-21)

Semifinali maschili: Reiter/Murauer (AUT)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (13-21, 17-21), Roberto/Sebastiao (POR)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (19-21, 13-21)

Quarti di finale femminili: Nystrom/Gusarova (CYP)-Florian/Bouza (ESP) 0-2 (17-21, 13-21), Calado/Mafalda (POR)-Zeimann/Polley (NZL) 0-2 (15-21, 7-21), Prien/Reinders (NED)-Piersma/Piersma (NED) 0-2 (17-21, 17-21), Bekhuis/Everaert (NED)-Castro/Pinheiro (POR) 0-2 (17-21, 16-21)

Semifinali femminili: Florian/Bouza (ESP)-Zeimann/Polley (NZL) 0-2 (16-21, 14-21), Piersma/Piersma (NED)-Castro/Pinheiro (POR) 2-1 (21-13, 15-21, 16-14)

