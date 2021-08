Classifica ATP Race, Jannik Sinner è decimo dopo Washington! È in corsa per le ATP Finals

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, conquistando il suo terzo trofeo in carriera. Si tratta di un successo prestigioso e importante, perché il tennista italiano era reduce da qualche momento di difficoltà a livello agonistico e dalla tanto discussa rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha saputo imporsi al termine di una settimana difficile, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald. Il sigillo sul cemento americano è particolarmente significativo per il nostro portacolori, visto che tra tre settimane scatteranno gli US Open, ultimo Slam della stagione.

L’azzurro è entrato nella top-15 del ranking ATP per la prima volta in carriera, migliorando di nove piazze la situazione della scorsa settimana, e ha compiuto un balzo in avanti davvero rilevante anche nella Race, ovvero la classifica ATP che prende in considerazione esclusivamente i risultati dell’anno in corso e che qualifica i migliori otto tennisti del mondo alle ATP Finals di Torino.

Il tennista italiano è salito infatti al decimo posto con 2030 punti all’attivo, recuperando tre piazze rispetto a sette giorni fa. Chi lo precede non è lontanissimo: il norvegese Casper Ruud (2280) e il polacco Hubert Hurkacz (2200) sono davvero nel mirino. Ben più lontani, invece, il russo Daniil Medvedev (3030) e lo spagnolo Rafael Nadal (2995). Jannik Sinner è dunque pienamente in corsa per la qualificazione alle ATP Finals, in programma nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre. Agli atti conclusivi della stagione ci sarà quasi sicuramente Matteo Berrettini, al momento terzo nella Race con 3505 punti all’attivo.

Foto: Lapresse