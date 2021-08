Jannik Sinner top15 nel ranking Atp dopo la vittoria a Washington! Proiezioni classifica verso gli US Open

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie Mcdonald. Il tennista italiano è tornato al successo, tra l’altro in una kermesse di prestigio, dopo le difficoltà riscontrate a Wimbledon e la decisione di non disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha ritrovato il suo gioco ed è riuscito a imporsi sul cemento americano, ottimo viatico in vista degli ormai imminenti US Open, ultimo Slam della stagione di tennis.

L’azzurro ha messo in saccoccia 500 punti e grazie a questo risultato è schizzato nel ranking ATP. La nuova classifica sorride al quasi 20enne (spegnerà le candeline tra sette giorni), visto che grazie al successo di stanotte è entrato nella top-15 mondiale per la prima volta in carriera. Al momento Jannik Sinner occupa il 15mo posto, suo best ranking visto che in passato era stato massimo il 17mo giocatore al mondo.

Il nostro portacolori ha recuperato nove piazze rispetto alla scorsa settimana era ora ha all’attivo 2745 punti, precede il canadese Felix Auger-Aliassime (2693), lo spagnolo Roberto Bautista Agut (2630) e l’australiano Alex de Minaur (2600), mentre davanti a lui si trovano l’argentino Diego Schwartzman (2913) e il polacco Hubert Hurkacz (3118). Jannik Sinner è il numero 2 d’Italia, alle spalle di Matteo Berrettini (ottavo con 5533 punti).

Gli US Open sono in programma dal 30 agosto al 12 settembre e Jannik Sinner si presenterà con tutto da guadagnare, visto che lo scorso anno venne eliminato al primo turno dal russo Karen Khachanov dopo essere stato avanti 2-0: l’azzurro non deve difendere punti e ogni passaggio del turno gli permetterà di incamerare qualcosa, la situazione ideale per continuare a scalare la classifica.

Foto: Lapresse