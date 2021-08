Giovanni Aleotti continua a stupire in quest’estate 2021. Il neo-pro della Bora-Hansgrohe, infatti, dopo aver vinto una tappa e la classifica generale del Sibiu Cycling Tour, ed essere arrivato sul podio alla Settimana Ciclistica Italiana, ha strappato anche un bellissimo secondo posto nell’odierno Circuito de Getxo. Nella gara in linea basca, peraltro, la concorrenza era decisamente di buon livello.



Solo Giacomo Nizzolo, il campione d’Europa in carica, è riuscito a precedere Aleotti in vetta allo strappo ove si conclude il Circuito de Getxo. Giovanni, però, si è lasciato alle spalle tanti altri giovani promettenti, come Santiago Buitrago, Abner Gonzalez Rivera e quell’Alessandro Covi ieri quinto alla Clasica de San Sebastian, e anche corridori affermati come Giulio Ciccone, Matteo Trentin e Luis Leon Sanchez.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Aleotti dopo l’odierno secondo posto nel Circuito de Getxo: “Il team oggi ha fatto un lavoro perfetto. Abbiamo ripreso la fuga ai -50 chilometri dall’arrivo e siamo andati a tutta fino alla salita finale. La squadra ha tenuto me e Schelling coperti, in modo che potessimo risparmiare energie per il finale. Io e Ide abbiamo collaborato negli ultimi chilometri e il piano era che io facessi la volata. Sfortunatamente, Nizzolo, oggi, era davvero troppo forte. Sono comunque contento del secondo posto e ringrazio i miei compagni per il supporto che mi hanno dato“.

Foto: Lapresse