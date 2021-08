La Vuelta a España 2021 sarà l’ultima corsa da ciclista professionista di Fabio Aru: come annunciato dal sardo, il termine del GT iberico andrà a coincidere con la conclusione della sua carriera. Si susseguono gli attestati di stima, e non poteva mancare quello di Vincenzo Nibali.

Così Vincenzo Nibali su Instagram: “É stato un grande onore averti come compagno, rivale, ma soprattutto amico. Goditi questa Vuelta, Fabio Aru, comunque non pensare di farla franca per strada, la sfida è sempre aperta: chi arriva ultimo paga da bere“.

Non si è fatta attendere tra i commenti la risposta di Fabio Aru, che ha ringraziato Nibali per il gesto: “Occhio che in MTB… Grazie Squalo“. Anche il profilo ufficiale della Vuelta ha omaggiato tra i commenti entrambi i ciclisti italiani scrivendo: “Campioni veri!“.

IL POST DI VINCENZO NIBALI

Foto: LaPresse